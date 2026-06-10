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O femeie de 37 de ani s-a dat drept o copilă de 12 ani pentru a fi adoptată. Cum a fost prinsă cu minciuna

De: Irina Vlad 10/06/2026 | 22:06
O femeie de 37 de ani s-a dat drept o copilă de 12 ani pentru a fi adoptată. Cum a fost prinsă cu minciuna
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O femeie de 37 de ani din Brazilia a fost acuzată că s-a dat drept o fetiță autistă de 12 ani timp de peste un an pentru a înșela o familie și a obține adopția. Suspecta avea un comportament copilăresc și folosea în mod obișnuit suzete, biberoane și jucării. 

Cazul bizar a ieșit la iveală când poliția a reținut-o pe suspectă la reședința familiei din districtul Pirabeiraba din Joinville, Brazilia, pe 2 iunie. Autoritățile au declarat că femeia, care nu este la prima abatere, a folosit pseudonimul „Gabriele” și a convins o familie locală să o primească în casă după ce a pretins că a fugit de abuzuri părinților săi. Presa locală a relatat că numele ei real este Amanda Maria Sousa Oliveira. Potrivit anchetatorilor, suspecta s-a prezentat inițial la o biserică din Joinville și s-a plâns unui pastor că a fugit de acasă din cauza abuzurilor.

O femei de 37 de ani s-a dat drept o copilă de 12 ani

Se pare că membrii comunității religioase au început să-i ofere ajutor financiar și i-au găsit un loc unde să stea, înainte ca familia să o primească în cele din urmă în casa lor. Poliția a declarat că familia adoptivă a dezvoltat o legătură emoțională cu suspecta și a tratat-o ca pe propriul lor copil timp de aproximativ un an și 3 luni.

Anchetatorii au dezvăluit că femeia în vârstă de 37 de ani pretindea că suferă de autism și de alte afecțiuni medicale pentru a-și justifica aspectul fizic matur. De asemenea, ea le-ar fi spus membrilor familiei că a fost forțată să ia hormoni în copilărie din cauza abuzurilor, fapt care, potrivit afirmațiilor sale, i-ar fi determinat trăsăturile fizice mature.

Detectivii au declarat că suspecta adopta un comportament infantil pentru a menține înșelăciunea, inclusiv folosind biberoane, suzete și o păturică de alint pentru a adormi. Poliția a raportat, de asemenea, că ea a simulat atacuri de panică în timpul petrecut cu familia. Se pare că femeia vorbea cu o voce ascuțită și se comporta ca o persoană dependentă emoțional pentru a atrage atenția și simpatia pe tot parcursul nopții. Familia, care nu bănuia nimic, i-a organizat chiar o petrecere pentru a-i sărbători împlinirea vârstei de 12 ani, i-a plătit medicamente pentru obezitate și a luat în considerare adoptarea ei oficială.

Anchetatorii au dezvăluit că ea a evitat în mod constant discuțiile despre procedurile oficiale de adopție și nu a avut niciodată asupra ei documente de identitate. Detectivul Rodrigo Bueno Gusso a declarat că suspecta a convins familia să nu o înscrie la școală, susținând că tatăl ei abuziv ar fi găsit-o.

Înșelătoria a fost dezvăluită abia după ce un membru al familiei a informat poliția, declanșând o anchetă. Autoritățile au raportat că suspecta a cooperat în timpul interogatoriului și a fost acuzată de fraudă și falsificare de identitate înainte de a fi dusă la Penitenciarul Regional din Joinville.

Poliția a declarat că acuzata este considerată recidivistă, menționând cazierele judiciare din jurisdicțiile braziliene São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul și Goiás. Ofițerii nu au furnizat detalii, dar au spus că aceste cazierele implică acest tip de infracțiune. Femeia era cunoscută sub numele de „Maria Eduarda” în Rio de Janeiro și „Ana Clara” în São Paulo.

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