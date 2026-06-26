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O femeie de 39 de ani a fost diagnosticată cu gastrită. Ireal de ce boală suferea, de fapt: ”Mi-au spus că a existat o încurcătură”

De: Irina Vlad 26/06/2026 | 17:16
O femeie de 39 de ani a fost diagnosticată cu gastrită. Ireal de ce boală suferea, de fapt: ”Mi-au spus că a existat o încurcătură”
Candice Powell (29 de ani) luptă pentru viața ei după ce cancerul de col uterin a recidivat agresiv, la trei ani după ce se vindecase complet.
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Candice Powell (39 de ani) luptă pentru viața ei după ce cancerul de col uterin a recidivat agresiv, la trei ani după ce se vindecase complet. Medicii au diagnosticat-o cu gastrită, după ce o anomalie de pe tomografie fusese complet omisă. 

Tânăra în vârstă de 39 de ani s-a prezentat la Spitalul Maidstone în luna mai a anului trecut, suferind de vărsături frecvente și dureri intense în zona abdomenului. Medicii i-au făcut o tomografie computerizată, dar i-au spus că suferă doar de gastrită, după care au externat-o.

Candice Powell (39 de ani) luptă pentru viața ei după ce cancerul de col uterin a recidivat agresiv, la trei ani după ce se vindecase complet.

Candice a fost diagnosticată cu gastrită în loc de cancer

S-a întors la spital două luni mai târziu, când simptomele nu s-au ameliorat, doar pentru a fi trimisă acasă pentru a doua oară. Personalul spitalului a sunat-o în dimineața următoare pentru a-i mărturisi că o anomalie de pe tomografia inițială fusese complet omisă. Până când eroarea a fost descoperită, se formase o masă tumorală de mari dimensiuni, iar cancerul avansase deja în stadiul patru.

„M-au sunat în dimineața de după ce am ajuns acasă și mi-au spus că a existat o încurcătură. Prima tomografie depistase o anomalie, dar nu fusesem informată. Cea de-a doua a arătat o masă tumorală”, a declarat Candice Powell.

De atunci, boala a metastazat în trei zone distincte ale corpului ei, inclusiv în piciorul stâng și la nervul sciatic. Ea a suferit deja o histerectomie și o operație la Spitalul Royal Marsden pentru a i se extirpa o tumoare de mărimea unui tub de hârtie igienică. Fiul ei, Charlie, în vârstă de 17 ani, și-a pierdut tatăl când avea doar nouă ani și acum se confruntă cu teama de a-și pierde și celălalt părinte.

Candice și fiul ei de 17 ani/ sursă foto: social media

Chimioterapia standard din cadrul NHS este programată să înceapă luna viitoare, dar se preconizează că aceasta va prelungi doar viața pacientei, fără a oferi o vindecare. Familia ei încearcă acum să strângă 50.000 de lire sterline pentru a finanța un tratament privat de imunoterapie la o clinică specializată în oncologie din Germania.

Confruntată cu un diagnostic incurabil, Candice continuă să lupte pentru sănătatea sa, sensibilizând în același timp opinia publică pentru a se asigura că alte femei și paciente cu cancer de col uterin primesc diagnostice precise și în timp util.

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