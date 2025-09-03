O fostă concurentă la o emisiune celebră a murit. Bateman era una dintre cele mai îndrăgite participante la reality show

Kelsey Bateman, o concurentă la emisiunea „Rock of Love Bus” alături de Bret Michaels în 2009, a murit „pe neașteptate recent”, a dezvăluit familia sa.

Faimosul reality show de dating „Rock of Love Bus” și-a desfășurat al treilea și ultimul sezon cu Bret Michaels. Concurentele s-au luptat pentru inima solistului trupei Poison, Bret Michaels, în timp ce călătoreau cu acesta în autobuze de turneu.

Bateman, din Salt Lake City, Utah, a fost una dintre cele nouă concurente finaliste, dar a fost eliminată în episodul șapte.

Bateman a avut numeroase momente amuzante pe care fanii încă și le amintesc.

Kelsey a impresionat publicul prin momentele sale amuzante

„Am ajuns să stau întinsă pe un limitator de viteză și să plâng în hohote, dar știți ce? Sunt aici și sunt pregătită pentru orice are Bret să-mi spună. Dar vreau să spun, hei, nu pot fi singura fată care s-a îmbătat și s-a culcat pe un limitator de viteză. Să fim sinceri”, a spus aceasta la un testimonial. „La un moment dat, m-am uitat în timpul concertului și nu mai erai acolo. Cred că ești minutată și o fată frumoasă, dar am spus că uneori trebuie să iau decizii pentru oameni. Decizia mea pentru tine este că voi lăsa turneul să se termine aici”, a declarat Bret în același episod.

La plecarea din acest reality show Bateman și-a exprima dorința de a rămâne singură o perioadă, dar rămâne deschisă să cunoască oameni noi.

„Mă voi duce acasă și voi fi singură. Nu mă voi gândi la bărbați o vreme, dar următorul tip pe care îl voi găsi cu siguranță nu va avea 44 de ani și probabil nu va fi o vedetă rock”, a mărturisit aceasta, potrivit The Economic Times.

Umorul și momentele sincere ale lui Bateman au transformat-o într-o concurentă memorabilă în cadrul emisiunii.

Sezonul la care a participat tânăra s-a încheiat prin alegerea lui Bret care a fost Taya Parker. Relația dintre cei doi a fost de scurtă durată.

Decesul subit al lui Bateman este o tragedie atât pentru familie, cât și pentru fanii show-ului televizat.

