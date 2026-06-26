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O influenceriță de 24 de ani n-a fost lăsată să se îmbarce în avion din cauza ținutei ”sumare”. Cum era îmbrăcată, de fapt

De: Irina Vlad 26/06/2026 | 21:42
O influenceriță de 24 de ani n-a fost lăsată să se îmbarce în avion din cauza ținutei ”sumare”. Cum era îmbrăcată, de fapt
Influenceriță oprită la îmbarcarea în avion din cauza ținutei/ sursă foto: Instagram
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O influenceriță de fitness din Germania a stârnit o dezbatere aprinsă pe internet după ce a afirmat că i s-a refuzat temporar îmbarcarea pe un zbor Lufthansa, deoarece personalul companiei aeriene a considerat că ținuta ei este prea sumară. 

Edda Elisa Pilz, în vârstă de 24 de ani, care are peste 550.000 de urmăritori pe Instagram, a postat un videoclip de la aeroport, în care susține că a fost oprită la poarta de îmbarcare în timp ce se pregătea să se urce într-un avion al companiei Lufthansa. Ea era îmbrăcată într-o ținută de sală, cu un top scurt, bustieră și colanți scurți de ciclism.

„Lufthansa, trebuie să vorbim. Afară erau 30 de grade și eram pe punctul de a urca în avion când femeia care verifica biletele de îmbarcare s-a uitat la mine și mi-a spus: «Nu poți urca așa la bord. Am întrebat: «De ce nu?», iar ea mi-a răspuns: «Nu porți nimic. Ești goală.» Mi-a spus că nu purtam haine normale și că trebuia să îmi pun ceva peste. Mi-a spus să mă dau la o parte și că nu pot urca la bord decât după ce îmi pun ceva pe mine”, a spus ea în videoclipul care a devenit viral.

Influenceriță oprită la îmbarcarea în avion din cauza ținutei

Tânăra de 24 de ani s-a conformat regulilor și s-a îmbrăcat cu un hanorac, dar susține că personalul de la bordul avionului tot nu i-a permis să se urce la bord până când nu a închis complet fermoarul.

„Apoi mi-a spus: «Din cauza ta, întregul zbor este întârziat, pentru că îi ții pe toți pe loc. Nu am auzit niciodată de vreun cod vestimentar în avion.”, a mai spus influencerița.

Influenceriță oprită la îmbarcarea în avion din cauza ținutei

Edda s-a întrebat, de asemenea, dacă femeile sunt judecate diferit față de bărbați: „Bărbații urcă direct în avion când se întorc de la petrecerile din Mallorca. Accept regulile, dar problema este modul în care au fost comunicate.”, a spus ea, referindu-se la insula spaniolă de vacanță, cunoscută pentru faptul că atrage un număr mare de petrecăreți germani.

Edda și-a construit inițial o comunitate impresionantă de fani datorită conținutului despre antrenamente de fitness și stil de viață sănătos, înainte de a deveni mai cunoscută în emisiuni germane similare cu „Love Island” și „Ex on the Beach”. Videoclipul a strâns rapid sute de mii de vizualizări și a stârnit opinii împărțite online, mii de persoane exprimându-și părerea cu privire la ceea ce se consideră ținută adecvată în timpul zborului.

Mulți au susținut compania aeriană, comentând că aeroporturile și aeronavele sunt spații publice în care pasagerii ar trebui să se îmbrace cu respect. Alții au adus în discuție aspectul igienei, menționând că scaunele din avion nu sunt dezinfectate după fiecare zbor și afirmând că pielea expusă care intră în contact cu scaunele comune reprezintă un motiv de îngrijorare.

Mai mulți comentatori care s-au identificat ca membri ai echipajului de cabină au sugerat, de asemenea, că motive practice de siguranță ar putea justifica cerința unei ținute mai acoperitoare.

„Dacă trebuie să evacuezi pe toboganul de urgență, îți vei arde picioarele în ținuta aceea”, a scris un însoțitor de zbor.

Un alt comentator, venit din partea unui medic din aviație, a afirmat că îmbrăcămintea nu este întotdeauna doar o chestiune de stil, argumentând că personalul de cabină trebuie să țină cont de situațiile de urgență, de temperaturile scăzute din cabină și de întârzierile neașteptate.

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