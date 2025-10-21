Acasă » Știri » O mai ții minte pe Damaris Lupu, câștigătoarea Românii au talent?! Ce a făcut cu marele premiu de 120.000 de euro

De: Alina Drăgan 21/10/2025 | 21:36
Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 Românii au Talent / Foto: Social media
Îți mai amintești de Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 Românii au Talent? A reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul, prin flexibilitatea ei. De asemenea, adolescenta de 14 ani a cucerit pe toată lumea cu determinarea și povestea ei de viață. Ce face acum Damaris Lupu și ce a făcut cu premiul cel mare?

Damaris Lupu este câștigătoarea sezonului 15 Românii au Talent. Adolescenta a reușit să își transforme pasiunea în ceva special, iar talentul ei a cucerit pe toată lumea. A reușit să pună mâna pe marele premiu de la Românii au Talent, iar acum își urmează mai departe visul.

Ce a făcut Damaris Lupu cu marele premiu de 120.000

Damaris Lupu și-a descoperit pasiunea pentru acrobație de la o vârstă fragedă. La 9 ani începea să vizioneze pe internet spectacole de acrobație și flexibilitate, iar fiecare mișcare o repeta singură, pe covor. Și-a dezvoltat talentul între patru pereți, dar acum este gata să ia totul în serios.

După ce a devenit câștigătoarea Românii au Talent sezonul 15, viața lui Damaris Lupu s-a schimbat. Pentru a-și continua visul, adolescenta s-a mutat din Tecuci în București. De asemenea, a trecut de la antrenamentele pe covor, la unele serioase. Acum, adolescenta face cursuri la Circul Metropolitan și muncește ca visul ei de a deveni una dintre cele mai apreciate acrobate din România să se îndeplinească.

Damaris Lupu, câștigătoarea sezonului 15 Românii au Talent /Foto: Social media

Banii din marele premiu de la Românii au Talent, Damaris Lupu i-a folosit pentru a-și cumpăra o locuință în Capitală. Tânăra a decis să se mute în București pentru a putea să își urmeze visul și să se antreneze așa cum trebuie.

„M-am mutat în București. Mi-am luat o casă (cu premiul câștigat n.r) (… ) m-am înscris la Circul Metropolitan și fac cursuri. Momentan încă învăț. (…) Am început să lucrez pe eșarfe și este dificil să mă ridic pe ele pentru că nu am suficientă forță, nu știu să fac tracțiuni”, a mărturisit Damaris Lupu, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Acum, Damaris Lupu este cât se poate de fericită și muncește zi de zi pentru a-și perfecționa tehnica și a ajunge una dintre cele mai apreciate acrobate din România.

Foto: Social media

