O nouă lege în spitale, după decesul Alexandrei Ivanov. Tânăra gravidă a murit cu zile în maternitatea din Botoșani

Siguranța pacienților în spitalele din România va fi consolidată prin noile reglementări care prevăd instalarea de sisteme de alarmă și camere de supraveghere video, după ce Alexandra Ivanov a murit cu zile în maternitatea din Botoșani. Schimbările vor trebui făcute înr-o perioadă de maximul un an și jumătate.

Parlamentul a adoptat astăzi o modificare legislativă prin care toate spitalele de stat și private vor fi obligate să instaleze butoane de panică la patul fiecărui pacient. Decizia vine ca urmare a tragediilor petrecute în ultimii ani, printre care și cazul Alexandrei Ivanov, tânăra însărcinată care a murit la Maternitatea din Botoșani fără să poată primi ajutor. Un exemplu de bună practică este Spitalul Floreasca, unde fiecare pat are deja montat un astfel de dispozitiv.

„Dacă unul dintre cadrele medicale, nu contează, infirmieră, asistentă, medic vede că cineva solicită ajutorul, se duce și vede care este problema acelui pacient”, explică Nicoleta Ioan, asistentă șefă la secția de chirurgie pentru Pro TV.

Ce schimbări vor apărea în viitor

Noile reglementări prevăd instalarea de sisteme de alarmă în băile din saloane, lângă toalete și la dușuri, în special în secțiile cu personal medical insuficient. Aceste dispozitive devin obligatorii în toate unitățile sanitare care dispun de paturi pentru pacienți.

„Proiectul este făcut în memoria Alexandrei Ivanov, acea tânără însărcinată din maternitatea din Botoșani care a strigat o noapte întreagă după ajutor și pentru că nu avea un buton de pancă la căpătâi a murit cu zile”, a spus Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Pe lângă butoanele de panică, legea prevede și extinderea supravegherii video în spitale. Dacă în prezent camerele de monitorizare sunt instalate doar pe holuri în secțiile de terapie intensivă, după promulgare, acestea vor fi obligatorii și în saloanele ATI, în unitățile de primiri urgențe și în compartimentele de urgență.

Unitățile sanitare vor avea la dispoziție 18 luni pentru montarea butoanelor de panică și 24 de luni pentru sistemele de supraveghere video. Nerespectarea acestor termene poate atrage amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Legea urmează să fie trimisă la Cotroceni pentru promulgare.

