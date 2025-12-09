Acasă » Știri » O nouă zi liberă pentru români, din 2026! Cine va beneficia de ea, potrivit proiectului de lege aprobat de Senat

O nouă zi liberă pentru români, din 2026! Cine va beneficia de ea, potrivit proiectului de lege aprobat de Senat

De: Alina Drăgan 09/12/2025 | 09:31
O nouă zi liberă pentru români, din 2026! Cine va beneficia de ea, potrivit proiectului de lege aprobat de Senat
O nouă zi liberă pentru români din 2026

Anul 2026 ar putea aduce mai multe zile libere pentru români. Un proiect ce a fost deja aprobat de Senat propune o nouă zi liberă, în luna septembrie. Proiectul urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul final. Cine va putea beneficia de noua zi liberă?

Potrivit proiectului de lege aprobat tacit de Senat, părinții care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial o să primească o zi liberă în prima zi de școală.

O nouă zi liberă pentru români în 2026

Iniţiatorii spun că festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment important, în care părinții are trebui să fie prezenți, iar de multe ori nu reușesc.

„Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?, Va plânge?, Va vrea să stea fără mine? Sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său.

Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă.

Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, vă propun ca prima zi a anului şcolar pentru învăţămânţul preşcolar, primar şi gimnazial, să fie acordată, Ia cerere, ca zi liberă”, spune iniţiatorul proiectului, Claudiu Cătană.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Proiectul a fost aprobat de Senat și va ajunge în Camera Deputaților pentru votul final.

Zile libere 2026

Anul 2026 le aduce românilor numeroase zile libere de la stat. Este vorba despre un total de 17 zile, dintre care 11 cad în timpul săptămânii:

  • 1 și 2 ianuarie/ joi și vineri;
  • 6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza/ marți;
  • 7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul/ miercuri;
  • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române/ sâmbătă;
  • 10 aprilie – Vinerea Mare la ortodocși, ultima zi de vineri înaintea Paștelui / 3 aprilie – Vinerea Mare la catolici;
  • 12 aprilie / duminică – 13 aprilie / luni – Paștele ortodox // 5 aprilie / duminică și 6 aprilie / luni – Paștele catolic;
  • 1 mai – Ziua Muncii/ vineri;
  • 31 mai și 1 iunie – prima și a doua zi de Rusalii/ duminică și luni // 24 și 25 mai – Rusaliile catolice;
  • 1 iunie – Ziua Copilului/ luni;
  • 15 august – Adormirea Maicii Domnului/ sâmbătă;
  • 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei/ luni;
  • 1 decembrie – Ziua națională a României/ marți;
  • 25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun/ vineri și sâmbătă.

Românii, cel mai norocos popor: încep 2026 cu o săptămână de muncă lipsă!

Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu

Tags:
Iți recomandăm
Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul!
Știri
Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul!
TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel mai ieftin
Știri
TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel…
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer demisia: „Cum îți speli propria vină fără apă?”
Digi 24
Țipete și circ în Parlament. Diana Buzoianu, chemată la raport. AUR și PSD îi cer...
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de om ești, ...
Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de om ești, de fapt
Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă ...
Cine este femeia cu care Bogdan Vlădău a fost surprins recent. Fostul soț al Ginei Chirilă spulberă misterul!
TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel mai ...
TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel mai ieftin
Cele 4 zodii care au noroc la bani în 2026. Vor păși în noul an cu lux și opulență
Cele 4 zodii care au noroc la bani în 2026. Vor păși în noul an cu lux și opulență
Horoscop 9 decembrie 2025: Surpriză romantică uriașă pentru o zodie
Horoscop 9 decembrie 2025: Surpriză romantică uriașă pentru o zodie
Cine încearcă să pună mâna pe apartamentul Ioanei Popescu, la 2 luni de la moartea ei: „Să nu ...
Cine încearcă să pună mâna pe apartamentul Ioanei Popescu, la 2 luni de la moartea ei: „Să nu mă înțeleagă nimeni greșit”
Vezi toate știrile
×