O nouă zi liberă pentru români, din 2026! Cine va beneficia de ea, potrivit proiectului de lege aprobat de Senat

Anul 2026 ar putea aduce mai multe zile libere pentru români. Un proiect ce a fost deja aprobat de Senat propune o nouă zi liberă, în luna septembrie. Proiectul urmează să ajungă în Camera Deputaților pentru votul final. Cine va putea beneficia de noua zi liberă?

Potrivit proiectului de lege aprobat tacit de Senat, părinții care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial o să primească o zi liberă în prima zi de școală.

O nouă zi liberă pentru români în 2026

Iniţiatorii spun că festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment important, în care părinții are trebui să fie prezenți, iar de multe ori nu reușesc.

„Se va acomoda oare copilul meu la grădiniţă/şcoală?, Va plânge?, Va vrea să stea fără mine? Sunt doar câteva din gândurile ce-i frământă pe părinţi. Prima zi de şcoală este un eveniment important pentru toată familia. Cu toate că aduce multe sentimente, trebuie să ne amintim că fiecare copil este diferit şi poate simţi această zi în felul său. Este crucial ca părinţii să fie prezenţi pentru copilul lor şi să îi ofere sprijinul de care are nevoie, ajutându-l astfel să se adapteze mai uşor noului mediu, fie că vorbim de grădiniţă sau de şcoală. Din păcate, începutul anului şcolar coincide cu o zi lucrătoare, iar ca părinţii să poate fi prezenţi la festivitate e nevoie ca aceştia să îşi ia o zi liberă din concediul de odihnă sau să se învoiască de la locul de muncă. Nu puţine au fost cazurile când angajatorul a refuzat învoirea sau chiar a sancţionat o eventuală întârziere a angajatului. Drept urmare, prin prezenta propunere legislativă, vă propun ca prima zi a anului şcolar pentru învăţămânţul preşcolar, primar şi gimnazial, să fie acordată, Ia cerere, ca zi liberă”, spune iniţiatorul proiectului, Claudiu Cătană.

Proiectul a fost aprobat de Senat și va ajunge în Camera Deputaților pentru votul final.

Zile libere 2026

Anul 2026 le aduce românilor numeroase zile libere de la stat. Este vorba despre un total de 17 zile, dintre care 11 cad în timpul săptămânii:

1 și 2 ianuarie/ joi și vineri;

6 ianuarie – Botezul Domnului – Boboteaza/ marți;

7 ianuarie – Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul/ miercuri;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române/ sâmbătă;

10 aprilie – Vinerea Mare la ortodocși, ultima zi de vineri înaintea Paștelui / 3 aprilie – Vinerea Mare la catolici;

12 aprilie / duminică – 13 aprilie / luni – Paștele ortodox // 5 aprilie / duminică și 6 aprilie / luni – Paștele catolic;

1 mai – Ziua Muncii/ vineri;

31 mai și 1 iunie – prima și a doua zi de Rusalii/ duminică și luni // 24 și 25 mai – Rusaliile catolice;

1 iunie – Ziua Copilului/ luni;

15 august – Adormirea Maicii Domnului/ sâmbătă;

30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei/ luni;

1 decembrie – Ziua națională a României/ marți;

25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun/ vineri și sâmbătă.

Românii, cel mai norocos popor: încep 2026 cu o săptămână de muncă lipsă!

Reformă în educația românească. Elevii vor avea noi materii la liceu