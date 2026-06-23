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O româncă a fost înjunghiată mortal la o fermă de căpșuni din Germania. Cine e principalul suspect

De: Elisa Tîrgovățu 23/06/2026 | 17:04
O româncă a fost înjunghiată mortal la o fermă de căpșuni din Germania. Cine e principalul suspect
Româncă ucisă la o fermă de căpșuni din Germania. Suspectul este un coleg de muncă / Sursa foto: Pexels
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O româncă, în vârstă de 40 de ani, care lucra sezonier la o fermă din Germania, și-a pierdut viața în urma unui atac violent cu arma albă. În timpul aceluiași incident, partenerul ei a suferit răni grave. Autoritățile germane au reținut un alt cetățean român, în vârstă de 25 de ani, suspectat că ar fi autorul agresiunii.

Potrivit informațiilor publicate de presa locală, tragedia s-a petrecut luni dimineață în localitatea Kaldenkirchen, situată în apropierea orașului Nettetal. Victima era angajată sezonier la o exploatație agricolă specializată în cultivarea sparanghelului și a căpșunilor.

Sursa foto: Pexels

Anchetatorii susțin că între persoanele implicate ar fi izbucnit un conflict înainte de începerea programului de lucru. Altercația s-a produs în zona de cazare destinată muncitorilor, iar aceasta a degenerat într-un atac soldat cu moartea femeii și rănirea gravă a partenerului său.

În incident au fost implicați trei români: femeia de 40 de ani care și-a pierdut viața, partenerul acesteia, în vârstă de 44 de ani, și un muncitor sezonier de 25 de ani, considerat principalul suspect. Autoritățile au fost alertate în jurul orei 07:22, iar la fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje de salvare, inclusiv un elicopter medical.

Victima a suferit multiple răni provocate de un obiect tăietor-înțepător și a fost transportată de urgență la spital. În ciuda eforturilor depuse de medici, starea acesteia s-a agravat, iar femeia nu a mai putut fi salvată.

Partenerul victimei, grav rănit în timpul conflictului

Bărbatul care se afla împreună cu femeia a fost, la rândul său, rănit și a necesitat îngrijiri medicale de urgență. Acesta a fost internat și urma să fie supus unei intervenții chirurgicale, medicii monitorizându-i permanent evoluția.

Anchetatorii l-au identificat drept principal suspect pe un român în vârstă de 25 de ani, care a fost reținut la scurt timp după producerea atacului. Cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Pe parcursul investigațiilor, mai mulți lucrători sezonieri au fost audiați de polițiști, fiind solicitați să ofere informații și mărturii relevante pentru stabilirea exactă a faptelor.

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