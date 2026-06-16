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O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 11:44
O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere. Detaliile tragediei sunt cutremurătoare
Foto: social media
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O tânără influenceriță din domeniul sfaturilor legate de naștere și sănătate maternă a murit în urma unor complicații severe apărute la scurt timp după ce a născut la domiciliu, într-un caz care este acum analizat de autoritățile din Australia. Ancheta aflată în desfășurare la Tribunalul Coronerilor din statul Victoria examinează circumstanțele în care s-a produs decesul și rolul persoanelor implicate în asistarea nașterii.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul audierilor, femeia în vârstă de 30 de ani a ales să nască acasă, fiind asistată de o doula independentă, cunoscută online sub un pseudonim, care oferea servicii de sprijin emoțional și fizic în timpul nașterii. Serviciile acesteia erau contra cost, iar onorariul ar fi ajuns, în timp, la câteva mii de dolari pentru pachetele complete de asistență.

O tânără influenceră și-a pierdut viața la naștere

După naștere, starea tinerei s-a deteriorat rapid, apărând complicații care au ridicat semne de întrebare cu privire la necesitatea intervenției medicale de urgență. Înregistrările analizate de instanță arată că a fost efectuat un apel către serviciile de urgență, în timpul căruia femeia avea dificultăți respiratorii semnificative și se afla într-un spațiu descris ca fiind întunecat și restrâns.

Ancheta a mai scos la iveală faptul că, în momentele critice, decizia de a solicita ajutor medical a fost întârziată de discuții privind consimțământul pacientei. Din declarațiile depuse în fața autorităților reiese că doula considera că intervenția de urgență ar trebui să depindă exclusiv de dorința exprimată de femeia aflată în travaliu sau imediat după naștere, chiar și în condițiile în care aceasta avea dificultăți evidente de comunicare sau de respirație.

În cadrul audierilor, s-a discutat și despre limitele rolului unei doule în comparație cu personalul medical calificat. Persoana implicată a precizat că nu are pregătire medicală și că nu se consideră responsabilă pentru evaluarea stării clinice a unei paciente, inclusiv în situații precum hemoragia sau alte complicații postpartum. Ea a descris rolul său mai degrabă ca unul de sprijin emoțional și companie, similar unei persoane de încredere din cercul apropiat al mamei.

Un alt element important în cadrul investigației îl reprezintă dispariția unor mesaje text schimbate între părțile implicate. Se presupune că aceste comunicări ar fi putut conține informații relevante privind evoluția stării de sănătate a femeii înainte și după naștere. Lipsa acestor date a complicat reconstituirea exactă a evenimentelor.

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