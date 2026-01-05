Acasă » Știri » Știri externe » Oamenii de știință au creat cel mai mic robot autonom din lume. Cântărește cât un grăunte de sare și „poate simți, gândi și acționa”

Oamenii de știință au creat cel mai mic robot autonom din lume. Cântărește cât un grăunte de sare și „poate simți, gândi și acționa”

De: Daniel Matei 05/01/2026 | 22:10
Cercetătorii de la Școala de Inginerie și Științe Aplicate a Universității Penn și colaboratorii lor de la Universitatea din Michigan au creat cei mai mici roboți autonomi, complet programabili, din lume.

Este vorba despre roboți microscopici care pot simți și reacționa independent la mediul înconjurător, funcționează luni de zile și costă doar un cent fiecare.

Cel mai mic robot autonom din lume

Abia vizibili cu ochiul liber, fiecare robot măsoară aproximativ 200 pe 300 pe 50 de micrometri, mai mici decât un grăunte de sare. Funcționând la scara multor microorganisme biologice, roboții ar putea face progrese în medicină prin monitorizarea stării de sănătate a celulelor individuale și prin fabricarea de dispozitive la scară microscopică. Alimentați cu lumină solară, roboții poartă computere microscopice asupra lor și pot fi programați să se miște în modele complexe, să detecteze temperaturi și să își ajusteze traiectoriile în consecință, scrie Penn Today.

Roboții funcționează fără legături, câmpuri magnetice sau control exterior, ceea ce îi face primii roboți cu adevărat autonomi și programabili la această scară.

„Am creat roboți autonomi de 10.000 de ori mai mici”, spune Marc Miskin, profesor în inginerie electrică și de sisteme la Penn Engineering și autorul principal al lucrării.

Cum funcționează și ce poate face acest robot

Forțele care domină lumea umană, cum ar fi gravitația și inerția, depind de volum. Cu toate acestea, reducerea la dimensiunea unei celule preia controlul și forțele legate de suprafață, cum ar fi rezistența la înaintare și vâscozitatea.

„În viitor, să zicem peste 100 de ani, orice face un chirurg astăzi, ne-ar plăcea să facem cu un robot”, a spus David Gracias, profesor în cadrul departamentului de inginerie chimică și biomoleculară de la Universitatea Johns Hopkins, care nu a fost implicat în studiu.

De decenii, oamenii de știință au visat să construiască un microrobot cu o dimensiune mai mică de 1 milimetru, o barieră care corespunde celor mai mici unități ale biologiei noastre, a spus Miskin.

„Fiecare ființă vie este practic un compozit gigantic de roboți de 100 de microni și, dacă te gândești la asta, este destul de profund că natura a ales această dimensiune ca fiind modul în care a vrut să organizeze viața”, spune el.

Spre comparație, un fir de păr uman are un diametru de aproximativ 70 de microni, în timp ce celulele umane au un diametru de aproximativ 20 până la 40 de microni.

Deși oamenii de știință și inginerii au miniaturizat circuite în ultima jumătate de secol, provocarea a fost de a micșora toate piesele necesare pentru un microrobot ghidat de computer, apoi de a le asambla fără a deteriora piesele sau a le face să interfereze între ele.

×