Oana Lis nu-și mai poate stăpâni lacrimile: ”M-a deocheat cineva, m-a blestemat!”

Oana Lis nu-și mai poate stăpâni lacrimile din cauza grijilor care se țin de ea precum scaiul. Problemele de sănătate ale lui Viorel Lis și-au pus, inevitabil, amprenta și asupra stării ei de spirit, apoi s-a accidentat la picior, iar la un moment dat nu a mai putut face stresului și a izbucnit în plâns. Din aceste motive, Oana și-a deschis sufletul în fața celor care o urmăresc pe rețeaua de socializare.

„Azi nu sunt eu… sunt tristă așa. De dimineață am plâns o oră… și eu chiar nu sunt o femeie plângăcioasă… așa că am nevoie de încurajările voastre… spuneți-mi si mie ceva frumos”, a scris Oana Lis.

Oana Lis nu-și mai poate stăpâni lacrimile. Dar recunoaște că merge cu Viorel Lis la păcănele, din când în când

Viața, oricât ar fi ea de grea și oricâte piedici ți-ar pune, trebuie trăită, totuși, la maximum. Indiferent de situație, de loc sau timp. Oana Lis plânge cu un ochi, ba chiar crede că s-a aciidentat fiindcă a blestemat-o cineva, însă recunoaște că preferă ieșirile la teatru sau chiar o repriză de păcănele, alături de Viorel Lis. Oana își informează urmăritorii că Viorel joacă responsabil, ceea ce ar trebuie să îi aducă măcar un gram de alinare.

„Mă doare puțin, dar iau antiinflamator, fac recuperare, dar consider că nu e ceva atât de grav și trebuie să mă ridic și să merg. M-am gândit că m-a deocheat cineva, m-a blestemat, pentru că a fost ceva pera absurd, nu am căzut sau altceva. Când mă certam cu Viorel îi ziceam: uite, e vina ta, că tu și-ai dorit să stau acasă. Acum prefer ieșirile cu prietenii la teatru, așa o dată pe an. Merg cu Viorel la păcănele, joacă responsabil. Nu se duce la curve, poate să facă altceva” a povestit Oana Lis.

Oana Lis nu-și mai poate stăpâni lacrimile. Acum câteva zile a vorbit și despre momentul când va fi văduvă

Există o diferență serioasă de vârstă între Oana și Viorel Lis, iar ceasul biologic, precum se știe, își vede de ale sale. Oana este conștientă că va veni și ”acel moment” trist în viața cuplului, însă pare a fi pregătită pentru a-i face față. Mai mult, ea susține că atunci când va deveni văduvă își va reface, cu siguranță, viața.

”Ce credeţi, că dacă o să rămân singură o să mă îngrop? Este ceva normal ca o persoană, dacă rămâne singură, să își refacă viața”, a spus Oana Lis pentru click.ro.

