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Obiceiul care îți face mai mult rău pe caniculă. Pare că te răcorește, dar efectul e invers

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 12:02
Obiceiul care îți face mai mult rău pe caniculă. Pare că te răcorește, dar efectul e invers
Obiceiul care îți face mai mult rău pe caniculă. Pare că te răcorește, dar efectul e invers / Sursa foto: Pexels
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În perioadele cu temperaturi extreme, mulți aleg dușurile reci ca metodă de răcorire. Însă experții atrag atenția că acest obicei poate produce efecte contrare celor așteptate.

Specialiști în protecția consumatorilor avertizează că folosirea apei foarte reci la duș în zilele de caniculă nu este o soluție eficientă pentru răcorire. Deși pare că oferă un confort imediat, organismul reacționează la frigul puternic prin mecanisme de conservare a căldurii.

În acest proces, circulația sângelui către piele este intensificată pentru a stabiliza temperatura internă, ceea ce poate accentua senzația de disconfort termic. Potrivit experților citați de Mirror, dușurile reci pot oferi doar o ușurare de moment, fără beneficii reale pe termen mai lung.

Experții recomandă ca, în locul apei foarte reci, dușul să fie făcut cu apă ușor călduță, iar pielea să fie lăsată să se usuce natural, fără utilizarea prosopului. Prin evaporarea apei de pe suprafața corpului se produce un efect de răcire gradual, mai eficient și mai confortabil pentru organism.

Ce nu trebuie să faci pe timpul nopții

Experții au atras atenția și asupra unui obicei des întâlnit în nopțile toride, care nu este neapărat benefic. Mulți cred că dormitul fără haine ajută la răcorire, însă acest lucru nu garantează neapărat un confort termic mai bun.

În realitate, specialiștii recomandă îmbrăcămintea ușoară, lejeră și realizată din materiale precum bumbacul, deoarece aceasta ajută la absorbția transpirației și facilitează evaporarea, contribuind astfel la reglarea temperaturii corpului.

Pentru cei care încă se confruntă cu disconfort pe timpul nopții, utilizarea unei saltele cu efect de răcorire poate reprezenta o soluție suplimentară utilă pentru un somn mai confortabil.

Sursa foto: Pexels

Manifestări ale epuizării cauzate de expunerea la căldură

Epuizarea cauzată de căldură se poate recunoaște prin apariția oboselii accentuate, a amețelilor și a durerilor de cap. În unele cazuri, pot interveni greața, vărsăturile sau transpirația abundentă, iar pielea devine palidă și umedă la atingere.

La persoanele cu piele mai închisă la culoare, modificările nuanței pielii pot fi mai dificil de observat. Alte semne pot include crampe musculare la nivelul membrelor sau abdomenului, creșterea temperaturii corpului, sete puternică și o stare de agitație sau iritabilitate.

În general, manifestările sunt asemănătoare atât la adulți, cât și la copii. În astfel de situații, este important ca persoana afectată să fie răcorită cât mai repede și să primească lichide.

Insolația este o urgență medicală

Insolația se recunoaște prin creșterea accentuată a temperaturii corpului și piele foarte fierbinte, de obicei uscată, fără transpirație. Pot apărea, de asemenea, respirație accelerată, puls rapid, confuzie și stare de agitație.

În situațiile severe, insolația poate duce la convulsii sau chiar la pierderea conștienței. Medicii atrag atenția că aceasta reprezintă o urgență medicală și necesită intervenție de specialitate fără întârziere.

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