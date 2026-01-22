Acasă » Știri » Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede

Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede

De: Andreea Stăncescu 22/01/2026 | 18:59
Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede
Ce obiecte din casă ar trebui eliminate

Potrivit principiilor Feng Shui, anumite obiecte din locuință pot influența negativ energia și pot crea blocaje în viața noastră, atrăgând ghinion, stagnare sau oboseală emoțională. De multe ori, nu ne dăm seama că lucrurile pe care le păstrăm în jurul nostru ne afectează starea de spirit.

Lucrurile stricate sau care nu mai funcționează sunt primele care ar trebui eliminate. Electrocasnicele defecte, ceasurile care s-au oprit sau ușile și sertarele care scârțâie simbolizează, din punct de vedere energetic, situații blocate și lipsă de progres. Ele transmit ideea că ceva din viața ta nu merge așa cum ar trebui, motiv pentru care este important să le repari sau să renunți definitiv la ele.

Hainele vechi sau nepotrivite sunt un alt factor care poate împiedica circulația energiei. Dulapurile pline cu articole pe care nu le mai porți, care nu îți mai vin sau care îți amintesc de perioade dificile din trecut mențin o legătură constantă cu experiențe încheiate.

Ce obiecte trebuie să arunci din casă

Plantele uscate, neîngrijite sau artificiale pot crea o atmosferă lipsită de vitalitate. Plantele vii sunt simbolul creșterii și al energiei pozitive, însă cele ofilite sau prăfuite sugerează stagnare și lipsă de viață. O singură plantă sănătoasă este mult mai benefică decât mai multe artificiale care nu aduc niciun aport real de energie bună.

Oglinzile deteriorate sau amplasate greșit pot amplifica energiile negative. O oglindă spartă, crăpată sau poziționată astfel încât să reflecte dezordinea sau chiar ușa de la intrare poate perturba echilibrul din casă.

La fel de importante sunt și obiectele cu încărcătură emoțională negativă, precum cadourile primite de la persoane cu care ai rupt legătura, suvenirurile care îți amintesc de eșecuri sau pierderi și orice lucru care îți provoacă disconfort emoțional.

Dezordinea ascunsă, din sertare, dulapuri sau spații de depozitare, are și ea un impact major. Chiar dacă nu este vizibilă, energia ei există și poate bloca claritatea mentală și capacitatea de a lua decizii. Cutii uitate sub pat sau dulapuri pe care le eviți sunt semne clare că energia stagnează.

CITEȘTE ȘI: Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9500 de euro. Terenul are 670 de metri pătrați

Cât costă căldura în Spania, iarna: „Cu siguranță o să simți la buzunar”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”
Știri
S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește.…
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Știri
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a…
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe care le vezi pe rețelele sociale
Mediafax
„Cumpără o casă în Europa cu 1 euro”: cinci minciuni despre călătorii pe...
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15 ani și cum au executat-o. Poliția a organizat patrule pentru a-l proteja pe minorul de 13 ani de furia localnicilor
Adevarul
Cum au planificat cei trei adolescenţi din Cenei uciderea colegului lor de 15...
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni...
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Parteneri
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La...
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport.ro
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica pe drumuri: „Horia Brenciu e un tătic de nota 10 pentru fiul adoptiv!” Sfat pentru Charlotte Năstase
Click.ro
Reacția dură a lui David Pușcaș față de Ilie Năstase, după ce și-a lăsat fiica...
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite
Digi 24
VIDEO Reacția lui George Simion după episodul tortului în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor...
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel de 13 ani e liber să meargă la școală
Digi24
Primarul din Cenei, despre cazul băiatului ucis de 3 adolescenți: Părinţii sunt panicaţi, că cel...
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
Promotor.ro
BREAKING Hyundai Rotem, în discuții cu România pentru tancuri K2 Black Panther
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
go4it.ro
VIDEO | Dronă rusească de 7,5 mil. $, distrusă de una de mii de dolari
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Go4Games
A fost anulat unul dintre cele mai așteptate jocuri ale anului!
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de lei în 16 ani. Banii i-a împărțit cu fostul iubit și cu fiul acestuia, pe care i-a trecut pe statele de plată fără să fie angajați. Detalii exclusive din anchetă
Gandul.ro
Schema incredibilă prin care o contabilă de la MAE a delapidat peste 8 milioane de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. ...
S-a aflat adevărul: Ce face Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, cu banii pe care îi primește. „Am sunat la clubul tatălui ei, din România”
Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump
Cât costă Groenlanda, de fapt. Suma corectă pe care ar trebui să o ofere Donald Trump
Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, ...
Vicele nărăvaș din Răsuceni s-a dezlănțuit în crucea nopții. „Dan Bilzerian de Giurgiu”, show cu băutură și manele la volan și o domniță super dotată
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”
Mesajul unei italience pentru badanta româncă a părinților ei: „A fost îngerul lor păzitor”
Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată. Greșeala pe care a făcut-o ...
Amendă de 5.000 de lei pentru un taximetrist și autorizația suspendată. Greșeala pe care a făcut-o acesta
Vezi toate știrile
×