Obiectele din casă care atrag ghinionul ca un magnet. Trebuie să scapi de ele cât mai repede

Potrivit principiilor Feng Shui, anumite obiecte din locuință pot influența negativ energia și pot crea blocaje în viața noastră, atrăgând ghinion, stagnare sau oboseală emoțională. De multe ori, nu ne dăm seama că lucrurile pe care le păstrăm în jurul nostru ne afectează starea de spirit.

Lucrurile stricate sau care nu mai funcționează sunt primele care ar trebui eliminate. Electrocasnicele defecte, ceasurile care s-au oprit sau ușile și sertarele care scârțâie simbolizează, din punct de vedere energetic, situații blocate și lipsă de progres. Ele transmit ideea că ceva din viața ta nu merge așa cum ar trebui, motiv pentru care este important să le repari sau să renunți definitiv la ele.

Hainele vechi sau nepotrivite sunt un alt factor care poate împiedica circulația energiei. Dulapurile pline cu articole pe care nu le mai porți, care nu îți mai vin sau care îți amintesc de perioade dificile din trecut mențin o legătură constantă cu experiențe încheiate.

Plantele uscate, neîngrijite sau artificiale pot crea o atmosferă lipsită de vitalitate. Plantele vii sunt simbolul creșterii și al energiei pozitive, însă cele ofilite sau prăfuite sugerează stagnare și lipsă de viață. O singură plantă sănătoasă este mult mai benefică decât mai multe artificiale care nu aduc niciun aport real de energie bună.

Oglinzile deteriorate sau amplasate greșit pot amplifica energiile negative. O oglindă spartă, crăpată sau poziționată astfel încât să reflecte dezordinea sau chiar ușa de la intrare poate perturba echilibrul din casă.

La fel de importante sunt și obiectele cu încărcătură emoțională negativă, precum cadourile primite de la persoane cu care ai rupt legătura, suvenirurile care îți amintesc de eșecuri sau pierderi și orice lucru care îți provoacă disconfort emoțional.

Dezordinea ascunsă, din sertare, dulapuri sau spații de depozitare, are și ea un impact major. Chiar dacă nu este vizibilă, energia ei există și poate bloca claritatea mentală și capacitatea de a lua decizii. Cutii uitate sub pat sau dulapuri pe care le eviți sunt semne clare că energia stagnează.

