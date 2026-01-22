Acasă » Exclusiv » Survivor dezlănțuie furtuna la Antene! Cum a fost „evacuat” fiul șefei, după ce show-ul a fost demolat de Pro TV și Antena Stars

De: David Ioan 22/01/2026 | 19:27
Zi neagră pentru Antena 1 în ceea ce priveşte emisiunea „Survivor: Povești din junglă”, după ce cifrele de audiență înregistrate miercuri, 21 ianuarie 2026, au confirmat o scădere serioasă din punct de vedere al interesului telespectatorilor. CANCAN.RO are detalii! 

Emisiunea, difuzată în intervalul 17:59 – 18:58, a obținut un rating de 1.2 și un share de doar 5.1%, fiind surclasată nu doar de Pro TV (5.4 / 23.7), ci și de Kanal D (2.6 / 11.2) și chiar de Antena Stars (1 / 4.4), canalul de nișă din același trust media.

În urma celor întâmplate, unul dintre producătorii emisiunii, David, fiul Elenei Răchiteanu – directoarea Antena Stars – a fost retras din proiect şi trimis înapoi în ţară. Decizia ar fi fost luată în contextul în care formatul „Povești din junglă”, conceput ca o extensie a show-ului principal Survivor, nu a reușit să capteze atenția publicului, în ciuda investițiilor privind logistica şi deplasarea echipei în Republica Dominicană.

Survivor tulbură apele la Antene

Datele de audiență confirmă o performanță mult sub așteptări. În același interval orar, Pro TV domina piața cu un share de 23.7%, iar Kanal D se menținea confortabil peste Antena 1. Mai mult, în segmentul anterior (16:58 – 17:59), „Observator 17” de pe Antena 1 înregistra 1.3 / 6.9, în timp ce Pro TV atingea 4.3 / 23.1, iar Kanal D 1.9 / 9.9.

În urma analizei cifrelor, se poate concluziona cu certitudine că emisiunea „Survivor: Povești din junglă” a continuat trendul descendent, pierzând chiar şi o parte din spectatorii care urmăreau buletinul de ştiri rulat anterior, așa cum punctează și Vipere Vesele.

Situaţia poate fi percepută ca un eșec de concept, în care formatul nu a livrat conținut relevant pentru publicul țintă. Deși ideea de a comenta Survivor din teren părea promițătoare, execuția s-a dovedit a fi ineficientă, făcând ca extensia emisiunii să pară mai mult un produs de umplutură în grila postului.

Investiţia trimiterii prezentatorilor în Republica Dominicană, lucru deloc uşor de realizat pare să nu poată fi justificată de rezultatele obținute. Totodată, faptul că emisiunea a fost depășită de un canal secundar din același grup media ridică semne de întrebare privind abordarea formatului.

Nu se cunoaşte încă ce abordare va aborda trustul pentru a salva audienţa, însă este cert că va fi nevoie de un brainstorming dezvoltat pentru ca postul să-şi recâştige telespectatorii.

