Olimpiada Cameristelor: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza. Imaginile s-au viralizat!

De: Andreea Stăncescu 25/11/2025 | 18:07
În urmă cu câteva zile, angajații din domeniul ospitalității din Las Vegas s-au întâlnit pentru un eveniment neobișnuit: un concurs de curățenie în care și-au testat îndemânarea și viteza în sarcini specifice departamentului de housekeeping. Evenimentul a adus împreună echipe de la hoteluri de pe Strip și companii locale, într-o competiție plină de energie și creativitate.

Evenimentul a avut loc la Michelob Ultra Arena și a reunit nouă echipe care s-au întrecut în probe precum cursele cu aspiratorul, ștafetele cu mopul, concursurile de aranjat paturile și relay-urile de așternut cearșafuri. Participanții au arătat nu doar rapiditate, ci și coordonare și spirit de echipă.

Organizatorii spun că Olimpiada Cameristelor este o modalitate de a celebra munca zilnică a angajaților care se asigură că oaspeții se bucură de confort și servicii impecabile.

„Ei sunt salvatorii… ei dau viață experienței oaspeților în fiecare zi. Așadar, este o oportunitate excelentă de a face un pas înapoi și de a le recunoaște angajaților toată munca pe care o depun”, a declarat Andy Meese, directorul general al Park MGM.

Deși nicio echipă nu a câștigat toate probele, Resorts World, Aria și V-dara s-au clasat constant pe podium, iar în final, Aria și V-dara au fost desemnate câștigătoarele generale ale celei de-a 35-a ediții a competiției. Evenimentul scoate în evidență importanța muncii angajaților din housekeeping și servicii conexe, mulți dintre aceștia avansând ulterior în poziții de supraveghere sau management, contribuind astfel la menținerea reputației Las Vegas-ului pentru ospitalitate de top.

Sursa foto: Freepik

Competiții neobișnuite la nivel internațional

În lume există competiții cu adevărat neobișnuite și amuzante. De exemplu, în Anglia are loc alergarea după cașcaval pe dealuri, iar tot acolo se desfășoară și luptele cu degetele de la picioare, numite toe wrestling. În Finlanda, există concursuri în care bărbații aleargă purtându-și soțiile pe spate sau participanții cântă la chitară imaginară în Air Guitar Championship.

Alte provocări originale includ extreme ironing, precum călcatul hainelor în locuri periculoase, traversarea mlaștinilor la World Bog Snorkelling sau cursele cu melci. În plus, există Quidditch pentru „mugli”, bătăi cu perne în marile orașe și festivaluri de noroi cu probe distractive pentru întreaga echipă.

