Acasă » Știri » Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi

Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi

De: Andreea Stăncescu 10/09/2025 | 10:45
Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi
Cartofii sunt cei mai consumați de români / FOTO: Pixabay

De la piețe unde cartofii se vând cu mai puțin de 3 lei kilogramul, până la locuri unde prețul sare de 7 lei, diferențele din România sunt radicale. Leguma considerată esențială pe masa românilor a ajuns, în unele zone, un produs de lux, în timp ce în altele rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cumpărători.

Cea mai scumpă piață din țară a fost la Deva, unde cartofii au ajuns la un preț mediu de 7,67 lei/kg, municipiul fiind singurul din România cu tarife peste pragul de 7 lei. Clasamentul „scumpeturilor” este completat de Cluj-Napoca, cu 6,86 lei/kg, și Reșița, unde media a fost de 6,25 lei/kg. Prețuri ridicate s-au consemnat și în Botoșani și Oradea, unde cartofii s-au vândut cu 6 lei/kg.

Unde se găsesc cartofi mai ieftini

În contrast, cele mai mici prețuri au fost raportate la Tulcea, unde kilogramul de cartofi a costat în medie 2,85 lei. Aproape la fel de avantajoase au fost piețele din Slatina (2,88 lei/kg) și Brăila (2,89 lei/kg).

Alte orașe cu prețuri accesibile sunt Piatra Neamț (3,25 lei/kg), Buzău (3,69 lei/kg), Pitești (3,75 lei/kg), Drobeta-Turnu Severin (3,85 lei/kg), Giurgiu (3,86 lei/kg) și Târgu Jiu (3,87 lei/kg).

Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti...
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!

În zona de mijloc a clasamentului se află Slobozia și Râmnicu Vâlcea, ambele cu un preț mediu de 4 lei/kg. Puțin mai sus sunt Alexandria (4,08 lei/kg), Vaslui (4,13 lei/kg), Ploiești (4,17 lei/kg) și Constanța (4,21 lei/kg).

Datele publicate de INS arată că diferențele se explică prin zonele de producție și prin volumul de cartofi scos pe piață. În regiunile cu tradiție și condiții favorabile pentru această cultură, prețurile au rămas reduse, în timp ce în orașele unde producția este limitată, cartofii au devenit un produs de lux.

CITEȘTE ȘI: Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”

Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract

Tags:
Iți recomandăm
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Știri
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Știri
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în zonă și a fost emis mesaj RO-Alert
Mediafax
Alarmă: Grup de drone la granița României. Două aeronave au fost trimise în...
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu
Gandul.ro
Zodia care își găsește stabilitatea financiară pe 12 septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație:...
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
Digi24
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova...
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Mediafax
Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești după încălcarea spațiului său aerian
Parteneri
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
Click.ro
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din...
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
WOWBiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este...
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț:
Antena 3
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o...
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Digi 24
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă pentru care poți achita contribuția
Digi24
Ce sumă plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Perioada minimă...
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru oprirea sau staționarea lângă trecere
Promotor.ro
La ce distanță poți parca, DE FAPT, de trecerea de pietoni. Amenzi mai mari pentru...
Durere fără margini! Un tată s-a prăbușit și a murit la înmormântarea propriului fiu
kanald.ro
Durere fără margini! Un tată s-a prăbușit și a murit la înmormântarea propriului fiu
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia...
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de școală
kfetele.ro
Lovitură cumplită pentru fiica Oanei Roman! Ce i-a făcut Marius Elisei în prima zi de...
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
WOWBiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri seară
observatornews.ro
Informare de vreme severă în România, emisă de ANM. Ploi torenţiale şi vijelii până vineri...
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, tu te-ai culcat cu logodnica ta înainte de nuntă?
Surpriză la Apple Event de aseară: e cel mai mare update din istoria Apple?
go4it.ro
Surpriză la Apple Event de aseară: e cel mai mare update din istoria Apple?
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Descopera.ro
Boala care schimbă pentru totdeauna forma inimii
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de mine și m-a obligat să fac avort.. Îngrozitor prin ce a putut trece. Cel mai zguduitor detaliu pe care l-a făcut public
Viva.ro
Vedeta Antena 1, la un pas de sinucidere din cauza soțului ei: „S-a despărțit de...
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la 95 de ani o să recunoască!”
Fanatik.ro
De la ce a plecat conflictul dintre fraţii Becali şi Mircea Lucescu: “Probabil că la...
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos pentru Tunari. Exclusiv
Fanatik.ro
Constantin Budescu l-a convins pe fotbalistul de națională să vină în Liga 2! Transfer spectaculos...
S-a renunțat la schimbarea orei! Se păstrează permanent ora de vară. Unde s-a luat decizia
Capital.ro
S-a renunțat la schimbarea orei! Se păstrează permanent ora de vară. Unde s-a luat decizia
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit. Vedeta se pregătește de nuntă. Totul este stabilit!
Romania TV
BOMBĂ în showbiz! Bahmu se mărită, la scurt timp după ce mama ei a murit....
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Go4Games
Echipa în care Zlatan Ibrahimović joacă pe toate posturile
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani. Ce spune legea din România
Capital.ro
Poți deveni proprietar pe un teren. Prima condiție, să îl utilizezi acest număr de ani....
Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000 de lei pe lună
evz.ro
Un pensionar a ales să-și părăsească țara pentru Thailanda, unde își trăiește visul cu 6000...
Horoscop RUNE septembrie 2025 cu maestrul Igor Vechersky. Luna transformărilor pentru toate zodiile
Gandul.ro
Horoscop RUNE septembrie 2025 cu maestrul Igor Vechersky. Luna transformărilor pentru toate zodiile
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
as.ro
Alexandra Duckadam, imagine emoţionantă alături de fiica ei şi a regretatului Helmut Duckadam!
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
A1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii:
radioimpuls.ro
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au...
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
Fanatik.ro
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care...
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
Fanatik.ro
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00....
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 4 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Adevăratul motiv pentru care Ilie Bolojan a spus „Trebuie să creștem vârsta de pensionare”
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Fosta soție a unui fotbalist român s-a căsătorit în mare secret. Blonda din showbiz e în extaz!
Mara Bănică, mamă modernă! Cum își trimite fiul la culcare folosind o aplicație mobilă
Mara Bănică, mamă modernă! Cum își trimite fiul la culcare folosind o aplicație mobilă
Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează ...
Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract
Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”
Lidia Buble, bătută cu mătura în plină stradă de o femeie: „Mi-am dat seama că era cu…”
De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare
De ce a slăbit Dwayne Johnson atât de mult. Motivele reale din spatele transformării sale surprinzătoare
Vezi toate știrile
×