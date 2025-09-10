Orașul din România în care 1 kg de cartofi costă 7 lei! De ce sunt atât de scumpi

De la piețe unde cartofii se vând cu mai puțin de 3 lei kilogramul, până la locuri unde prețul sare de 7 lei, diferențele din România sunt radicale. Leguma considerată esențială pe masa românilor a ajuns, în unele zone, un produs de lux, în timp ce în altele rămâne una dintre cele mai accesibile opțiuni pentru cumpărători.

Cea mai scumpă piață din țară a fost la Deva, unde cartofii au ajuns la un preț mediu de 7,67 lei/kg, municipiul fiind singurul din România cu tarife peste pragul de 7 lei. Clasamentul „scumpeturilor” este completat de Cluj-Napoca, cu 6,86 lei/kg, și Reșița, unde media a fost de 6,25 lei/kg. Prețuri ridicate s-au consemnat și în Botoșani și Oradea, unde cartofii s-au vândut cu 6 lei/kg.

Unde se găsesc cartofi mai ieftini

În contrast, cele mai mici prețuri au fost raportate la Tulcea, unde kilogramul de cartofi a costat în medie 2,85 lei. Aproape la fel de avantajoase au fost piețele din Slatina (2,88 lei/kg) și Brăila (2,89 lei/kg).

Alte orașe cu prețuri accesibile sunt Piatra Neamț (3,25 lei/kg), Buzău (3,69 lei/kg), Pitești (3,75 lei/kg), Drobeta-Turnu Severin (3,85 lei/kg), Giurgiu (3,86 lei/kg) și Târgu Jiu (3,87 lei/kg).

În zona de mijloc a clasamentului se află Slobozia și Râmnicu Vâlcea, ambele cu un preț mediu de 4 lei/kg. Puțin mai sus sunt Alexandria (4,08 lei/kg), Vaslui (4,13 lei/kg), Ploiești (4,17 lei/kg) și Constanța (4,21 lei/kg).

Datele publicate de INS arată că diferențele se explică prin zonele de producție și prin volumul de cartofi scos pe piață. În regiunile cu tradiție și condiții favorabile pentru această cultură, prețurile au rămas reduse, în timp ce în orașele unde producția este limitată, cartofii au devenit un produs de lux.

CITEȘTE ȘI: Țara în care românii nu mai au bani să își facă vacanțele: „Acum e ca Monaco. Localnicii nu mai au loc”

Furnizorul de energie care a prelungit oferta cu un preț fix, de 0.649 lei/kWh, pentru cei care semnează un nou contract