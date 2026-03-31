Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei

De: Anca Chihaie 31/03/2026 | 14:40
Orașul din România unde transportul public este doar 1 leu. Abonamente lunare vor fi sub 30 de lei
Municipiul Arad se pregătește să implementeze o reformă majoră a tarifelor pentru transportul public local, cu scopul de a încuraja cetățenii să renunțe la automobilul personal și să folosească mijloacele de transport în comun. Conform planurilor administrației locale, costul unui bilet de tramvai sau autobuz pentru o zi întreagă ar urma să fie redus la un leu, TVA inclus, în timp ce abonamentele lunare ar putea fi accesibile pentru mai puțin de 30 de lei.

Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare și popularizare a transportului public, în contextul majorării prețurilor la carburanți, care a afectat tot mai mulți șoferi. Autoritățile locale mizează pe faptul că tarifele mai mici, combinate cu investițiile în modernizarea rețelei, vor determina o creștere semnificativă a numărului de utilizatori și vor diminua dependența de mașina personală.

În Arad poți merge cu mijloacele de transport în comun cu doar 1 leu

În prezent, tariful pentru un bilet valabil o oră este de 4,5 lei, iar modificările propuse ar reprezenta o reducere considerabilă, care ar face transportul public mult mai atractiv și competitiv față de costurile ridicate cu combustibilul. Această strategie se aliniază tendinței generale de a sprijini mobilitatea sustenabilă și de a încuraja folosirea energiei verzi, prin utilizarea flotei moderne de tramvaie și autobuze.

Impactul bugetar al acestei decizii este unul complex. În anul 2025, încasările din vânzarea biletelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în condițiile în care bugetul total al Companiei de Transport Public din Arad era de zece ori mai mare, evidențiind faptul că transportul local este puternic subvenționat.

Reducerea tarifelor ar putea inițial să genereze pierderi din punct de vedere al veniturilor, însă creșterea așteptată a numărului de călători ar putea compensa parțial diferența. În ultimele săptămâni, datele oficiale arată o creștere de circa 15% a utilizatorilor de transport public, o tendință corelată cu scumpirea carburanților.

Rețeaua de transport din Arad este printre cele mai dezvoltate din România. În prezent, orașul dispune de 15 linii de tramvai care se întind pe peste 335 de kilometri de trasee, în plus față de liniile de autobuz care acoperă cartierele mai puțin deservite de tramvaie. Modernizarea flotei și a infrastructurii face parte dintr-un program derulat de mai mulți ani, care a presupus introducerea de tramvaie noi și renovarea traseelor, astfel încât transportul public să devină o alternativă reală și atractivă pentru cetățeni.

