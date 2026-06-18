Papa Leon al XIV-lea cere reguli dure pentru Inteligența Artificială! „Nu putem lăsa deciziile letale în mâinile AI”

Papa Leon al XIV-lea a lansat primul său mare manifest dedicat inteligenței artificiale și avertizează că tehnologia poate deveni un pericol major pentru omenire dacă nu este controlată strict. Potrivit France 24, noul Suveran Pontif cere reglementări ferme pentru dezvoltarea AI și critică marile companii tech care concentrează puterea și datele în mâinile câtorva oameni.

Documentul, intitulat „Magnifica Humanitas”, este prima enciclică a noului papă american și vine într-un moment în care dezbaterea globală despre inteligența artificială devine tot mai intensă.

Papa avertizează despre AI

În textul său, Papa Leon al XIV-lea condamnă folosirea inteligenței artificiale în războaie și spune clar că „nu este permis” ca sistemele AI să ia decizii ireversibile și letale.

Suveranul Pontif critică inclusiv dezvoltarea tehnologiilor de război la distanță și vorbește despre o „cultură a puterii” care alimentează cursa globală pentru AI. Potrivit documentului, omenirea riscă să normalizeze războiul și violența prin automatizarea conflictelor militare.

Papa cere transparență totală în dezvoltarea armelor bazate pe inteligență artificială și susține că lanțul deciziilor trebuie să rămână mereu sub control uman.

Critici dure la adresa giganților din tehnologie

Leon al XIV-lea avertizează și asupra concentrării uriașe de putere în mâinile companiilor private din domeniul AI. El spune că simpla invocare a eticii nu este suficientă și cere legi stricte, supraveghere independentă, utilizatori informați și implicare politică reală.

„O inteligență artificială mai morală nu este suficientă dacă moralitatea este decisă doar de câțiva oameni”, afirmă Papa în document.

Textul vine într-un moment tensionat pentru industria tehnologică, în care companii precum OpenAI și Anthropic valorează sute de miliarde de dolari și influențează tot mai mult economia și societatea globală.

Inteligența artificială, comparată cu Revoluția Industrială

Papa Leon al XIV-lea compară revoluția AI cu impactul uriaș pe care l-a avut Revoluția Industrială asupra lumii. Enciclica a fost semnată pe 15 mai, la 135 de ani de la publicarea celebrului document „Rerum Novarum”, textul fundamental al doctrinei sociale moderne a Bisericii Catolice.

La fel cum atunci Biserica vorbea despre drepturile muncitorilor și limitele capitalismului, acum Vaticanul avertizează asupra riscurilor pe care AI-ul le poate avea asupra locurilor de muncă și asupra demnității umane.

„Căutarea profitului nu poate justifica sacrificarea sistematică a locurilor de muncă”, transmite Papa.

Primul papă care își cere scuze pentru rolul Vaticanului în sclavie

Într-un moment istoric, Papa Leon al XIV-lea a făcut și primul gest oficial de asumare din partea Vaticanului privind implicarea Bisericii în legitimarea sclaviei. Deși alți papi și-au cerut scuze în trecut pentru implicarea creștinilor în comerțul cu sclavi, niciun Suveran Pontif nu recunoscuse până acum public rolul direct al papilor în autorizarea sclaviei în perioada colonială.

Documentul este deja considerat de experți drept unul dintre cele mai importante texte despre inteligența artificială și impactul ei asupra umanității. Specialiștii spun că „Magnifica Humanitas” ar putea deveni un reper major pentru guverne, cercetători și companiile din tehnologie în anii următori.

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