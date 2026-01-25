Paris Hilton, dezvăluiri dureroase despre trauma care a marcat-o: „Nu existau legi care să mă protejeze”

Paris Hilton a participat joi la un protest pe Capitol Hill, alături de congresmena Alexandria Ocasio-Cortez, pentru a cere adoptarea DEFIANCE Act, legea care vizează combaterea deepfake-urilor pornografice generate cu inteligență artificială. Vedeta a vorbit deschis despre trauma personală care a transformat-o într-una dintre cele mai puternice voci împotriva abuzului digital.

„Mi-au furat imaginea și au vândut durerea mea pentru click-uri”

Pentru Paris Hilton, prezența la Washington nu a fost una simbolică. A fost o confruntare directă cu un trecut care continuă să o urmărească și astăzi. În fața Capitoliului, Hilton a rememorat momentul în care, la doar 19 ani, un videoclip intim a fost făcut public fără acordul ei.

„Oamenii au numit-o un scandal. Nu a fost. A fost abuz”, a spus ea răspicat. „Nu existau legi care să mă protejeze. Nu existau nici măcar cuvinte pentru ceea ce mi se întâmplase.”

Hilton a descris începuturile internetului ca pe un teritoriu lipsit de reguli, în care cruzimea a crescut odată cu accesul la tehnologie:

„Internetul era încă nou, la fel și cruzimea care a venit odată cu el.”

Vedeta a vorbit despre umilința publică la care a fost supusă: „M-au numit în toate felurile, au râs de mine și m-au transformat într-o glumă. Mi-au vândut durerea pentru click-uri, apoi mi-au spus să tac, să merg mai departe, chiar să fiu recunoscătoare pentru atenție.”

Pentru Hilton, acea experiență nu a dispărut odată cu trecerea anilor. „Când imaginea ta este violată, nu dispare. Trăiește în tine”, a mărturisit ea, explicând de ce lupta împotriva abuzului digital este una continuă, nu un episod izolat.

Deepfake-urile, o traumă care se repetă: „Frica revine de fiecare dată”

Alături de Alexandria Ocasio-Cortez, Paris Hilton a susținut adoptarea DEFIANCE Act, un proiect de lege menit să ofere victimelor deepfake-urilor pornografice instrumente legale reale. Legea a fost deja adoptată de Senatul SUA și așteaptă votul Camerei Reprezentanților.

Hilton a atras atenția asupra amplorii fenomenului și a impactului personal devastator.

„Știu astăzi că există peste 100.000 de imagini deepfake explicite cu mine, create de AI. Niciuna nu este reală. Niciuna nu este consimțită. De fiecare dată când apare una nouă, acel sentiment oribil se întoarce. Acea frică – că undeva, cineva se uită chiar acum și crede că este real”, a spus ea.

„Acum am o fiică. Și aș merge până la capătul lumii să o protejez”

Hilton a mutat accentul de pe propria experiență pe dimensiunea socială a fenomenului:

„Aceasta este cea mai nouă formă de victimizare, care se întâmplă la scară largă fetelor voastre, surorilor voastre, prietenelor și vecinelor voastre.”

„Una din opt fete trece astăzi prin efectele pornografiei deepfake generate de AI.”

„Aud de la adolescente care se tem să mai meargă la școală, pentru că știu că un deepfake cu ele circulă online.

Aud de la femei care se tem să candideze, să aplice pentru un loc de muncă sau să vorbească public, pentru că imaginea lor poate fi folosită ca armă împotriva lor.”

„Prea multe femei se tem să existe online sau, uneori, să existe pur și simplu. Știu cum se simte asta, pentru că am trăit-o.”

Momentul cel mai emoționant a fost cel în care a vorbit despre fiica ei:

„Acum am o fiică. Are doar doi ani și jumătate și aș merge până la capătul lumii ca să o protejez.

Dar nu o pot proteja de asta. Nu încă.

De aceea sunt aici.”

Hilton a subliniat că problema nu este una de celebritate, ci una care afectează în special femeile și copiii:

„Asta nu este despre mine. Este despre milioane de fete și femei care nu au o voce și nu au protecție.”

În fața jurnaliștilor, vedeta a explicat de ce susține cu atâta determinare acest proiect legislativ:

„Nu cer milă. Cer acțiune.”

„Abuzul digital este real, iar rănile pe care le lasă sunt reale.”

Pentru Paris Hilton, DEFIANCE Act reprezintă doar primul pas.

Profitând de ocazie, ca orice bun businessman, Paris Hilton a legat lupta legislativă de propriul drum de vindecare și a amintit că urmează să lanseze un nou documentar:

„Am început să-mi spun adevărul în documentarul This Is Paris și apoi în memoriile mele.”

„Săptămâna viitoare lansez filmul Infinite Icon, următorul capitol din drumul meu de vindecare.”

Discursul s-a încheiat cu un apel direct către Congres:

„Săptămâna trecută, Senatul a adoptat DEFIANCE Act în unanimitate.

Astăzi sunt aici pentru a cere Camerei Reprezentanților să facă același lucru. Haideți să o transformăm, în sfârșit, în lege.”

„Sunt Paris Hilton – femeie, soție, mamă, supraviețuitoare. Ceea ce mi s-a făcut a fost greșit.

Și voi continua să spun adevărul pentru a proteja fiecare femeie, fiecare fată, fiecare supraviețuitor – acum și în viitor.”

Astfel, dincolo de imaginea construită în urmă cu două decenii, Paris Hilton se poziționează astăzi ca una dintre cele mai ferme voci împotriva abuzului sexual digital, transformând o traumă personală într-un mesaj politic greu de ignorat.

