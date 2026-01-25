Acasă » Știri » Paris Hilton, dezvăluiri dureroase despre trauma care a marcat-o: „Nu existau legi care să mă protejeze”

Paris Hilton, dezvăluiri dureroase despre trauma care a marcat-o: „Nu existau legi care să mă protejeze”

De: Paul Hangerli 25/01/2026 | 07:10
Paris Hilton, dezvăluiri dureroase despre trauma care a marcat-o: „Nu existau legi care să mă protejeze”
Sursa foto: Profimedia

Paris Hilton a participat joi la un protest pe Capitol Hill, alături de congresmena Alexandria Ocasio-Cortez, pentru a cere adoptarea DEFIANCE Act, legea care vizează combaterea deepfake-urilor pornografice generate cu inteligență artificială. Vedeta a vorbit deschis despre trauma personală care a transformat-o într-una dintre cele mai puternice voci împotriva abuzului digital.

„Mi-au furat imaginea și au vândut durerea mea pentru click-uri”

Pentru Paris Hilton, prezența la Washington nu a fost una simbolică. A fost o confruntare directă cu un trecut care continuă să o urmărească și astăzi. În fața Capitoliului, Hilton a rememorat momentul în care, la doar 19 ani, un videoclip intim a fost făcut public fără acordul ei.

„Oamenii au numit-o un scandal. Nu a fost. A fost abuz”, a spus ea răspicat. „Nu existau legi care să mă protejeze. Nu existau nici măcar cuvinte pentru ceea ce mi se întâmplase.”

Hilton a descris începuturile internetului ca pe un teritoriu lipsit de reguli, în care cruzimea a crescut odată cu accesul la tehnologie:
„Internetul era încă nou, la fel și cruzimea care a venit odată cu el.”

Vedeta a vorbit despre umilința publică la care a fost supusă: „M-au numit în toate felurile, au râs de mine și m-au transformat într-o glumă. Mi-au vândut durerea pentru click-uri, apoi mi-au spus să tac, să merg mai departe, chiar să fiu recunoscătoare pentru atenție.”

Pentru Hilton, acea experiență nu a dispărut odată cu trecerea anilor. „Când imaginea ta este violată, nu dispare. Trăiește în tine”, a mărturisit ea, explicând de ce lupta împotriva abuzului digital este una continuă, nu un episod izolat.

Deepfake-urile, o traumă care se repetă: „Frica revine de fiecare dată”

Alături de Alexandria Ocasio-Cortez, Paris Hilton a susținut adoptarea DEFIANCE Act, un proiect de lege menit să ofere victimelor deepfake-urilor pornografice instrumente legale reale. Legea a fost deja adoptată de Senatul SUA și așteaptă votul Camerei Reprezentanților.

Hilton a atras atenția asupra amplorii fenomenului și a impactului personal devastator.

„Știu astăzi că există peste 100.000 de imagini deepfake explicite cu mine, create de AI. Niciuna nu este reală. Niciuna nu este consimțită. De fiecare dată când apare una nouă, acel sentiment oribil se întoarce. Acea frică – că undeva, cineva se uită chiar acum și crede că este real”, a spus ea.

„Acum am o fiică. Și aș merge până la capătul lumii să o protejez”

Hilton a mutat accentul de pe propria experiență pe dimensiunea socială a fenomenului:
„Aceasta este cea mai nouă formă de victimizare, care se întâmplă la scară largă fetelor voastre, surorilor voastre, prietenelor și vecinelor voastre.”
„Una din opt fete trece astăzi prin efectele pornografiei deepfake generate de AI.”

„Aud de la adolescente care se tem să mai meargă la școală, pentru că știu că un deepfake cu ele circulă online.
Aud de la femei care se tem să candideze, să aplice pentru un loc de muncă sau să vorbească public, pentru că imaginea lor poate fi folosită ca armă împotriva lor.”
„Prea multe femei se tem să existe online sau, uneori, să existe pur și simplu. Știu cum se simte asta, pentru că am trăit-o.”

Momentul cel mai emoționant a fost cel în care a vorbit despre fiica ei:
„Acum am o fiică. Are doar doi ani și jumătate și aș merge până la capătul lumii ca să o protejez.
Dar nu o pot proteja de asta. Nu încă.
De aceea sunt aici.”

Hilton a subliniat că problema nu este una de celebritate, ci una care afectează în special femeile și copiii:
„Asta nu este despre mine. Este despre milioane de fete și femei care nu au o voce și nu au protecție.”

În fața jurnaliștilor, vedeta a explicat de ce susține cu atâta determinare acest proiect legislativ:
„Nu cer milă. Cer acțiune.”
„Abuzul digital este real, iar rănile pe care le lasă sunt reale.”

Pentru Paris Hilton, DEFIANCE Act reprezintă doar primul pas.

Profitând de ocazie, ca orice bun businessman, Paris Hilton a legat lupta legislativă de propriul drum de vindecare și a amintit că urmează să lanseze un nou documentar:

„Am început să-mi spun adevărul în documentarul This Is Paris și apoi în memoriile mele.”
„Săptămâna viitoare lansez filmul Infinite Icon, următorul capitol din drumul meu de vindecare.”

Discursul s-a încheiat cu un apel direct către Congres:

„Săptămâna trecută, Senatul a adoptat DEFIANCE Act în unanimitate.
Astăzi sunt aici pentru a cere Camerei Reprezentanților să facă același lucru. Haideți să o transformăm, în sfârșit, în lege.”

„Sunt Paris Hilton – femeie, soție, mamă, supraviețuitoare. Ceea ce mi s-a făcut a fost greșit.
Și voi continua să spun adevărul pentru a proteja fiecare femeie, fiecare fată, fiecare supraviețuitor – acum și în viitor.”

Astfel, dincolo de imaginea construită în urmă cu două decenii, Paris Hilton se poziționează astăzi ca una dintre cele mai ferme voci împotriva abuzului sexual digital, transformând o traumă personală într-un mesaj politic greu de ignorat.

CITEȘTE ȘI:

Paris Hilton, strălucitoare la lansarea unui nou documentar despre viața ei. Ce alte vedete au participat la eveniment

Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ”Am văzut cum arată speranța adevărată”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer
Showbiz internațional
Eleganță regală marca Valentino Garavani. Cele trei prințese care au purtat rochii de mireasă semnate de celebrul designer
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
Showbiz internațional
Valentino Garavani și Giancarlo Giammetti: o viață împărtășită între iubire, muncă și tăceri alese
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Mediafax
Papa Leon, speriat de AI! „Ne controlează viitorul...”
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu...
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă: „Mi-a făcut rău!”
Prosport.ro
FOTO. Fosta iubită a lui Gabi Torje, devastată de relația cu Alex Pițurcă:...
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care îi exasperează pe ceilalți călători
Adevarul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice...
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine...
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie Niță
Mediafax
Fostul senator a fost hirotonisit preot, la 70 de ani. Cine este Ilie...
Parteneri
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană, după ce și-a scos acidul din buze
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Brigitte Pastramă după ce a dispărut din showbiz! E cu totul altă persoană,...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
Click.ro
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de...
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
Digi 24
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației...
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de...
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
go4it.ro
Au fost furate date de pe dispozitivele infectate cu un malware „infostealer”
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț. Cristina Demetrescu: „Atenție la Luna Neagră!”
Gandul.ro
Zodia care va da lovitura pe plan financiar în 2026, dar totul cu un preț....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal ...
Regele Charles intră pe piața nunților de lux. Reședința istorică, transformată într-un vis regal pentru miri
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de ...
Mâncarea tradițională românească preferată a chinezului Ceanu Zheng. „Faimosul” de la Survivor adoră acest preparat
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Pensii cu 2.7% mai mari pentru această categorie de pensionari români
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două ...
Cum s-au cunoscut Mădălina și Valentin Crețu, de fapt. Cei doi sunt împreună de 17 ani și au două fete
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
Triunghiul Bermudelor: Adevărul despre misterul care a speriat o lume întreagă
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
BANC | Bulă se angajează ucenic într-un service auto
Vezi toate știrile
×