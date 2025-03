Participarea la ”Power Couple” nu o sensibilizează pe Daiana Anghel: decizia luată rămâne bătută în cuie! “Este ceea ce mă împlinește!” Soțul are interzis să-i ceară socoteală!

Daiana Anghel a renunțat de ani buni la un job constant în televiziune, preferând să se mute la Brașov alături de soțul ei, chef Sorin Gonțea, și să se dedice domeniului beauty, o pasiune de-a ei din copilărie transformată în business. Dincolo de sfaturile și recomandările pe care le face pe rețelele sociale pentru comunitatea sa, ea oferă consultanță, face brand management și marketing în industria frumuseții. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Daiana Anghel ne-a spus dacă o mai tentează televiziunea după reality-show-ul Power Couple, dar ne-a vorbit și despre orele petrecute în online și dacă partenerul de viață a reacționat până acum. Fosta câștigătoare Power Couple – sezonul 1 ne-a spus și cum reușește să se mențină în formă, deși se declară gurmandă.

Daiana Anghel locuiește cu soțul la Brașov, orașul lui natal, dar face drumuri dese la București, datorită proiectele pe care le are. Vedeta susține că are parte de înțelegere și susținere din partea partenerului său de viață. Drept dovadă este participarea împreună la Power Couple.

Daiana Anghel: “Online-ul, cumva, îți dă o parte din ce am trăit în televiziune”

CANCAN.RO: Nu îți este dor de televiziune să fie o constantă în viața ta cum era pe vremuri?

Daiana Anghel: Nu îmi e dor de televiziune, pentru că partea asta cu online-ul cumva îți dă o parte din ce am trăit în televiziune, adică am acces la o comunitate foarte mare de urmăritoare, consum destul de multă energie în comunicarea cu comunitatea mea, nu pot să zic că nu mă simt vizibilă. Și atunci cumva nu simt nevoia de a mă întoarce în televiziune. Nu știu, poate dacă ar fi ceva care să mi se potrivească, să fie super uau, e clar că nu aș zice nu, dar nu este o dorință pe care să o am așa, indiferent de proiect.

CANCAN.RO: Cât timp aloci pentru comunitatea ta pe zi?

Daiana Anghel: Mult. Sunt zile în care sunt și șase, șapte, chiar opt ore alocate comunității, deci de asta zic că îmi consumă extrem de multă energie și o bună parte din timpul meu este dedicat comunității. Deci cumva tot la televizor sunt, doar că e un ecran mai mic.

Daiana Anghel: “N-aș permite asta nimănui!”

CANCAN.RO: Soțul nu are momente când protestează că petreci prea mult timp în online?

Daiana Anghel: Păi dacă aș avea un job de 8 sau 10 ore ar protesta că sunt la job? Adică nu mi se pare că are nimeni dreptul să vină și să-ți spună ce să faci cu timpul pe care îl aloci părții profesionale. N-aș permite asta nimănui! Nu s-a întâmplat, dar clar n-aș permite-o, pentru că asta este ceea ce mă împlinește pe mine. Mă rog, nu este singurul lucru pe care îl fac profesional, dar eu simt că trebuie să fiu acolo, pentru că până la urmă și comunitatea mea îmi este fidelă și este lângă mine tocmai pentru faptul că dedic atât de mult timp și este parte din viața mea profesională. Deci timpul petrecut în online putea să fie petrecut la birou.

CANCAN.RO: La începuturi aveați curiozități să trageți cu ochiul unul în telefonul celuilalt?

Daiana Anghel: Nu, astea sunt apucături pe care le aveam și eu mult mai în tinerețe ca să zic așa, când eram în perioada adolescenței, început de 20 de ani, dar nu, n-am asta cu uitatul în telefon și nici So, n-avem chestia asta.

CANCAN.RO: Mâncarea preferată făcută de soțul tău care este?

Daiana Anghel: Din păcate, o să te dezamăgesc așa cum i-am dezamăgit pe reporterii de la Power Couple un sezon întreg, pentru că eu nu am la nimic ceva preferat un singur lucru.

CANCAN.RO: Nu ai așa o slăbiciune culinară?

Daiana Anghel: Am multe slăbiciuni culinare, n-aș alege una singură. Îmi plac cartofii prăjiți, îmi place ciorba lui de cartofi cu afumătură și tarhon, îmi plac chiftelele, îmi plac sarmalele. Sunt gurmandă, eu nu mă pot rezuma la un singur fel de mâncare.

Daiana Anghel: “Nu pot să termin o porție întreagă”

CANCAN.RO: Și totuși cum te menții în condițiile astea?

Daiana Anghel: Așa sunt genetic, din fericire, e doar o chestie de genetică. Să știi că nu fac eforturi. Poate că dacă aș avea niște tendințe și aș fi obișnuită să am o anumită disciplină, atunci și asta cred că ar fi pe termen lung. Nu cred că poți să faci chestii care nu îți sunt în obicei pe termen scurt, că nu cred că funcționează. Din fericire la mine nu e cazul. Cred că faptul că mănânc puțin cantitativ pentru că am stomacul mic, cred că poate asta compensează.

CANCAN.RO: Cred că ăsta este secretul de fapt.

Daiana Anghel: Da, posibil asta. Întotdeauna am fost așa, adică niciodată n-am putut să mănânc cantitativ mult. Mi-e poftă, sunt gurmandă, nu mă pot abține să nu mănânc din ceva, doar că mă satur foarte repede. Nu pot să termin o porție întreagă.

