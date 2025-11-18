Patroana Crystal Dental iese din clinică cu un dosar suspect și fața brăzdată de plâns! Imagini în premieră după tragedie

La doar o lună după ce a inaugurat o nouă clinică stomatologică, specializată – cel puțin oficial – pe sedare profundă, doctorița Sorina Blaj trăiește cel mai negru coșmar al carierei! O fetiță de numai 2 ani a murit în urma unei anestezii, iar primele date ale autopsiei indică faptul că micuța avea afecțiuni incompatibile cu procedura. Tragedia a aruncat în aer întregul imperiu Crystal Dental, iar patroana nu stă cu mâinile în sân: paparazzii CANCAN.RO au surprins-o într-una dintre clinicile ei adunând cel mai probabil dovezi pentru a se apăra în fața procurorilor.

Acuzațiile părinților fetiței care a murit într-una din clinicile ei sunt grave și urmează un maraton de audieri, declarații și pregătiri pentru anchetă. Iar în tot acest haos, patroana Crystal Dental a fost surprinsă în premieră de paparazzii CANCAN.RO – iar îngrijorarea se citește de la o poștă pe chipul ei.

Zile de foc pentru patroană

Sorina Blaj, care deține mai multe sedii în Capitală, a mers la una dintre clinicile ei (la distanță mica de cea în care s-a produs tragedia), unde a stat până târziu. Încăperile s-au golit treptat, oameni apropiați au intrat și ieșit, mulți dintre ei părând să o încurajeze. Au fost și îmbrățișări la plecare…

Apoi, în miez de noapte, Sorina Blaj a ieșit ultima. Cu mâinile pline. Sacoșe voluminoase – cel mai probabil cu acte, dosare, documente pregătite pentru audieri – care au fost încărcate rapid în mașină.

Dar un detaliu ne-a atras imediat atenția: un dosar albastru, ținut strâns sub brațul unui bărbat care a ajutat-o în tot acest timp.

Cei doi s-au îndreptat abătuți spre mașină, plecând apoi spre casa doctoriței, aflată într-o zonă ultracentrală.

Pesemne că discuția din mașină nu a fost deloc de consolare, ci doar s-au adâncit grijile, am văzut-o pe doctoriță coborând mai îngrijorată decât plecase de la clinică.

Dimineața devreme, Sorina Blaj a fost din nou surprinsă plecând cu același dosar albastru, luat din clinică, spre biroul avocaților săi cel mai probabil. Vizibil afectată și acum și cu fața brăzdată de plâns, cu siguranță nimeni nu își dorește să fie în pielea ei în astfel de momente.

Reacția clinicii: „Suntem profund șocați”

Reprezentanții Crystal Dental au transmis un comunicat emoționant, în care subliniază că în 11 ani de activitate au efectuat peste 1.700 de proceduri de sedare profundă cu aceeași echipă, fără incidente.

„Suntem profund șocați și devastați de tragicul incident. În ciuda tuturor eforturilor, micuța a suferit un stop cardio-respirator ireversibil. Acest eveniment neașteptat ne-a cutremurat și ne-a amintit de fragilitatea vieții”, au explicat reprezentanții clinicii.

