Patrulater amoros cu fotbalistul cu 5 titluri la CFR și alungat de Gigi Becali de la FCSB: s-a dat la amica iubitei, apoi s-a sărutat cu sosia Biancăi Drăgușanu!

Cine spunea că iubirea are căi multe și încurcate, nu s-a înșelat. Povestea de astăzi cu iz de triunghi amoros îl are în prim-plan pe Billel Omrani, fost atacant al Poli Iași, care a activat și la FCSB, CFR Cluj și Petrolul Ploiești. Pe de altă parte, o avem pe sosia Biancăi Drăgușanu, pe numele real Anda Mădălina Vasiliu, cea cu care fotbalistul și-a „tradus” iubita. CANCAN.RO are detalii și imagini de senzație cu Omrani „în acțiune”. A fost surprins în tandrețuri cu blondina Anda, însă sportivul a poftit chiar și la cea mai bună prietenă a iubitei lui, care este căsătorită. Cam nărăvaș fotbalistul de origine franceză! Toată telenovela spumoasă va fi dezvăluită în amănunt, în rândurile ce vor curge.

Billel Omrani a călcat pe bec și a fost prins în ofsaid! Nu pe teren, ci în amor. Gigi Becali i-a dat ”viteză”, Poli Iași i-a făcut vânt, dar nici pe plan sentimental nu prea i-au ieșit cărțile. Să pornim pe firul cronologic al poveștii, mai exact în toamna anului trecut, atunci când o domnișoară antrenoare, pe nume Sanda, i-a atras atenția. S-au văzut, s-au plăcut, iar totul părea că merge într-o direcție bună. Însă francezului îi cam fugeau ochii în stânga și-n dreapta, cu toate că era într-o relație. Colac peste pupăză, i s-au aprins călcâiele după cea mai bună prietenă a Sandei, care este căsătorită, însă asta nu l-a împiedicat să îi scrie.

Picătura care a umplut paharul a fost atunci când Omrani a fost surprins alături de Anda Mădălina Vasiliu, o domniță al cărei nume a apărut în celebrul „dosar al damelor de companie”. În plus, a devenit cunoscută și pentru faptul că imaginea îi era asociată cu Bianca Drăgușanu, fiind supranumită sosia acesteia. Stupefiată, Sanda l-a confruntat pe fotbalist, care nu a recunoscut nimic, ba chiar a aruncat pisica moartă în ograda vecinului. Vecina fiind, bineînțeles, madame Anda aka „Bianca Drăgușanu wannabe”. Dar imaginile vorbesc de la sine, iar fostul atacant nu prea se afla în ipostaza de „victimă”.

Billel Omrani și-a „tradus” iubita cu sosia Biancăi Drăgușanu

În zadar a încercat fotbalistul să o dreagă, atunci când a fost confruntat de iubita sa, devenită fostă între timp. Sanda avea toate probele necesare pentru a-i da fatala. Pe lângă imaginile grăitoare în care apare el alături de Anda Mădălina, mai existau și conversațiile pe care Omrani le-a avut cu cea mai bună prietenă a antrenoarei de fitness. El și-a „încercat-o”, dar s-a lovit nu doar de un refuz categoric, ci și de o mustrare din partea femeii căsătorite. Deh, așa se întâmplă când vrei să joci la mai multe capete! Așa cum era de așteptat, Sanda i-a spus „Adieu” francezului cu apucături de Casanova.

„Eu sunt antrenoare de fitness, am plecat din Moldova și m-am situat în România, mai exact în Iași. Prin septembrie, anul trecut, Omrani a început să mă curteze. Ne-am îndrăgostit, ne întâlneam destul de des. La un moment dat, a început să îi scrie celei mai bune prietene de-ale mele, cu toate că știa că ea este căsătorită, iar noi eram încă împreună. El știa că ea este căsătorită, dar totuși a încercat. Apoi a apărut în peisaj și această Anda Mădălina Vasiliu.

Cel mai probabil, el avea o relație în paralel și cu ea, se întâlneau, pentru că de față cu mine, ea a început să îl ia de mână. Eu l-am confruntat, dar el nu a recunoscut nimic, ba chiar mi-a spus atunci că ea era cea care îl tot agasa, ca apoi să aflu că adevărul a fost, de fapt, altul”, a declarat Sanda, fosta iubită a fotbalistului, pentru CANCAN.RO.

