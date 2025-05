Pavarotti de România, „liber de contract” după ce fosta soţie a pus piciorul în prag! Culisele divoţului dintre finii milionarului Ovidiu Tender

Se spune că dragostea durează trei ani, iar în cazul tenorului Alin Stoica, zis și Pavarotti de România, și a fostei partenere, zicala este cum nu se poate mai adevărată! După cununia civilă din iarna lui 2021, nașii lor fiind milionarul Ovidiu Tender și soția lui, dar și nunta și botezul cu ștaif pe care le-au făcut în 2022, Pavarotti de România și mama fiului lui au ajuns să o ia pe drumuri separate. Au ținut totul departe de ochii și urechile curioșilor, însă separarea lor a avut loc în toamna anului trecut. Nici măcar cei mai apropiați prieteni ai cuplului nu aveau habar de despărțirea lor, însă semnele erau clare. CANCAN.RO a aflat care au fost motivele separării finilor milionarului Ovidiu Tender, dar și ce ar fi dus-o în pragul disperării pe soția tenorului.

Finii milionarului Ovidiu Tender au divorțat la doar trei ani de la nuntă! Deși păreau că se înțeleg de minune și formau un cuplu, nu doar în viața personală, cât și pe scenă, neînțelegerile și gelozia dintre ei și-au spus cuvântul. Așadar, în urmă cu puțin timp, Mădălina Stephanie a anunțat divorțul, fără să dea detaliile separării. Noi însă am aflat ce a stat în spatele despărțirii lor, dar și cine a fost cel care a pus piciorul în prag și a cerut divorțul.

Motivele divorțului dintre Pavarotti de România și soprana Mădălina Stephanie

În 2022, ziarele titrau despre una dintre cele mai spectaculoase nunți din showbiz: cea a tenorului Alin Stoica, Pavarotti de România, și a sopranei Mădălina Stephanie. Nașii lor de cununie au fost milionarul Ovidiu Tender, om de afaceri cu o avere estimată la 850 milioane de euro și soția lui, Nicole Tender, o figură cunoscută din aparițiile la tv. Nașii milionari nu pare să fi avut mână bună, căci, în ciuda nunții spectaculoase și darul cu multe zerouri pe care l-au oferit, Nicole și Ovidiu Tender nu prea le-au purtat noroc lui Alin și Mădălinei. Cei doi s-au despărțit la trei ani de la cununie și nu se mai uită înapoi. Dar, iată care au fost motivele separării celor doi.

Surse din apropierea cuplului Alin Stoica- Mădălina Stephanie au susținut pentru CANCAN.RO că problemele dintre cei doi ar fi început să se accentueze la scurt timp după cununie. Se pare că unul dintre motivele principale ale divorțului ar fi fost gelozia bărbatului. Soprana s-ar fi plâns în stânga și-n dreapta că se simte sufocată de soțul ei, mai ales că petreceau foarte mult timp împreună, atât acasă, cât și pe scenă, acolo unde erau colegi și parteneri în multe spectacole. Confesiunile Mădălinei Stephanie Radu au ajuns și la urechile partenerului ei care ar fi taxat-o pentru că a „dat din casă” apropiaților ceea ce se întâmplă în căsnicia lor. În plus, punctul culminant care ar fi dus la decizia separării a fost momentul în care tenorul de la Opera Națională București ar fi avut un acces de gelozie în public.

(CITEȘTE ȘI:Cea mai virală soprană și-a deschis sufletul în CANCAN.RO! Românca are lumea la picioare, dar viața i-a întins multe capcane: a fost chiar la un pas de MOARTE!)

Soprana a făcut anunțul divorțului: „Este eliberator”

După divorț, fiul celor doi a rămas cu mama lui. Soprana Mădălina Stephanie Radu și tenorul Alin Stoica au fost discreți în privința separării. Nici măcar apropiații sau familiile celor doi nu au știut de la început decizia pe care cei doi au luat-o. Însă, blonda susține că ea și tenorul vor rămâne în relații bune de dragul fiului lor, Nicholas, în vârstă de trei ani și jumătate.

(ACCESEAZĂ ȘI: Cel mai mare târg caritabil cu rochii de mireasă a adunat modelele și vedetele pentru un scop nobil! Suma strânsă a mers către copiii cu dizabilități)

Soprana este cea care a făcut anunțul divorțului, fără însă să dea detalii despre motivele separării. „Am divorțat. Fără scandal, fără vină aruncată, fără ură. Pur și simplu… n-a mai fost să fim. Am continuat să părem un cuplu — din respect, din obișnuință, dintr-o dorință de a păstra liniștea în jurul copilului nostru, dar și a celor care ne iubesc. Însă, în adâncul lucrurilor, rămăseserăm împreună doar pe scenă. Nu voi vorbi niciodată despre motivele care m-au adus aici. Nu caut întrebări. Nu aștept curiozități. Nu deschid uși spre trecut. Cei care mă cunosc știu că și cât am încercat. Nu sunt un om care are în vocabular cuvântul “imposibil”. Dar de data aceasta simt că am pierdut lupta cu ceea ce am crezut că poate să existe. Vă rog să mă respectați și să îmi respectați decizia. Nu vă rog să mă înțelegeți. Nu aveți cum. Și nici nu trebuie. E viața mea și îmi doresc să fiu fericită, cu adevărat fericită. Și asta îi doresc și lui Alin, să găsească femeia care să îl conducă către cea mai bună versiune a lui. Am scris pentru a mă elibera, pentru a face loc unei alte păci, unei alte etape. E eliberator să pot spune, în sfârșit, acest lucru”, a fost mesajul Mădălinei Stephanie Radu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.