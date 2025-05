Pavel Bartoș a decis să rupă secretul abia acum: ”Dacă mă fac de râs…” Adevărul nespus din culisele ”Românii au talent”

Este mereu cu zâmbetul pe buze, dar emoțiile nu-l părăsesc niciodată! Pavel Bartoș recunoaște că inima îi bate tare la fiecare live de la Românii au talent, deși e stăpân pe scenă. Actorul a vorbit deschis pentru CANCAN.RO despre bâlbe, piedici și momentele în care „spune prostii” în direct. Nu-i pasă! Se simte bine în pielea lui și, sincer, fix asta îl face irezistibil. După 15 ani în show, spune că emisiunea l-a schimbat ca om. A văzut vise frânte și talente uriașe, dar n-a uitat să-și facă timp și pentru el.

Se apropie marea finală de la Românii au talent și, surpriză!, nici Pavel Bartoș nu scapă de emoții! Deși pare mereu stăpân pe situație, carismaticul prezentator recunoaște că inima i-o ia la goană la fiecare show live.

Și nu doar acolo! Bartoș e omul care nu se teme nici de bâlbe, nici de gafele în direct – ba chiar le îmbrățișează cu un zâmbet larg, după cum ne-a povestit chiar el în rândurile de mai jos.

CANCAN.RO: Pavel, cum sunt edițiile live Românii au talent, se apropie marea finală. E cu emoții și pentru tine?

Pavel Bartoș: Am tot timpul emoții. Sunt un om care are tot timpul emoții și când sunt la teatru, dar e bine să ai emoții pentru că astea te fac cumva natural. Te fac să fii om. Numai că după atâta timp am învățat să fac aceste emoții, să le fac în favoarea mea și da, nu mă tem, nu mi-e teamă că o să mă bâlbâi, nu mi-e teamă că o să mă împiedic, nu mi-e teamă că o să spun o prostie. Asta e, mă iau ca atare și probabil că lumea de asta mă și place atât de mult.

CANCAN.RO: Dacă te împiedici în direct… asta este

Pavel Bartoș: Aa, n-am nicio treabă. Și nu mă jenez sau nu mă sperii. E bine, mă simt bine în pielea mea, ăsta e adevărul. Și la teatru, și la televiziune, și în filmări. Da, mă simt bine în pielea mea.

Pavel Bartoș: ” Am învățat să apreciez mult mai mult oamenii din jurul meu”

CANCAN.RO: Ce impact are această emisiune, Românii au talent, asupra ta? Ești de foarte mulți ani în echipă…

Pavel Bartoș: Te transformă, că n-ai cum. Timp de 15 ani să faci un asemenea proiect, de asemenea amploare, te transformă, te transformă într-un om mai bun. Începi să vezi și să apreciezi lucrurile din jurul tău mult mai bine, pentru că vezi foarte mulți oameni care nu renunță la visele lor și sunt lecții de viață. Și atunci n-ai cum, când iei contact cu astfel de oameni, să nu te macine și pe tine sau să te atingă într-un anume fel.

Și da, mă bucur că mi se întâmplă astfel de lucruri. Si, într-adevăr, am învățat să apreciez mult mai mult oamenii din jurul meu. Si în timp am învățat că este foarte importantă echipa oriunde ai fi, în orice domeniu, teatru, film, televiziune. Este foarte importanta echipa și de aceea cred că un mare atu și-n a noastră emisiune este echipa cea de aproape 200 de oameni, dacă nu mai mult, care timp de un an ei muncesc pentru acest proiect, ca noi ăștia din față să fim buni și nebuni.

CANCAN.RO: Ce proiecte mai ai?

Pavel Bartoș: Pe teatru am avut o premieră recent în regia lui Silviu Purcărete, am One Man Aproape Show-ul meu cu care merg în turnee.

Care, iată, mă bucur că mi-a adus atât de multe satisfacții și premii. Am în septembrie, filmez primul film al meu cu Smiley, o comedia polițistă “Vacanță all inclusive” care va ieși la anul. Dar până atunci mă bucur că, uite, de pe 1 decembrie încolo o sa intre filmul de Crăciun, ”Ramon, Moș Ramon există”. La care am filmat în ianuarie și februarie și care este atât de bine, va fi cel mai așteptat film de Crăciun, o sa vedeți. Deci îmi place atât de mult.

Am, am proiecte, să fiu eu sănătos, iar voi să veniți la cinematografe, la teatru, să vă uitați la televizor.

CANCAN.RO: Se apropie vara, ce planuri de vacanță ai? Sau încă nu ai stabilit

Pavel Bartoș: Când ai foarte mulți membri in familie, e greu să-ți faci planuri. Dar ne găsim. Ne găsim timp că e important să-ți găsești. Da, normal îmi doresc vacanță, imi doresc cât mai multe vacanțe, niciodată nu pot să am atâta vacanță cât mi-aș dori.

Dar e bine că există și atât. Încă nu știu sigur, va fi și munte, va fi și mare, va fi și la țară, va fi și la oraș. Adică, da, bine.

