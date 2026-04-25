Pensionarii care primesc bani în plus în mai 2026. Cine se încadrează și de când nu se va mai aplica CASS peste 3.000 lei

Ajutorul financiar destinat pensionarilor cu venituri reduse va fi acordat începând din luna mai. Prima tranșă urmează să ajungă la aproximativ 2,9 milioane de persoane, ca parte a „Pachetului de solidaritate” aprobat de Guvern. Măsura are caracter temporar și nu reprezintă o creștere permanentă a veniturilor. Aceasta constituie un sprijin acordat în două etape, cea de-a doua plată fiind programată pentru luna decembrie.

Totodată, pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei, legislația actuală prevede ca din ianuarie 2027 să fie eliminată contribuția la asigurările sociale de sănătate. Asta ar urma să se reflecte în venituri mai mari pentru această categorie de pensionari.

Autoritățile susțin că aceste măsuri au fost introduse ca răspuns la dificultățile tot mai mari cu care se confruntă populația din cauza scumpirilor. Obiectiv principal este sprijinirea categoriilor cele mai afectate și menținerea unui nivel minim de protecție pentru veniturile persoanelor vulnerabile.

Pensionarii vor primi ajutoarele financiare în două tranșe

Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri reduse vor primi un sprijin financiar acordat de stat. Măsura este inclusă în „Pachetul de Solidaritate” lansat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), destinat pensionarilor, părinților și copiilor cu dizabilități.

Ajutorul va fi plătit automat, fără a fi nevoie de depunerea unor cereri. Acesta va fi distribuit în două tranșe, programate pentru lunile mai și decembrie 2026. Cuantumul sumelor variază în funcție de nivelul pensiei.

Cei cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi în total 1.000 de lei (500 de lei în fiecare tranșă). Pensionarii cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor încasa 800 de lei (400 de lei în mai și 400 de lei în decembrie). Cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 600 de lei, împărțiți în două plăți egale de câte 300 de lei.

Când vor fi distribuite pensiile

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, modul de plată a pensiilor diferă în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar. Pentru cei care au ales viramentul în cont bancar sau pe card, banii sunt transferați, de regulă, în jurul datei de 12 a fiecărei luni, cel târziu până pe 13.

În schimb, pensionarii care primesc pensia prin intermediul poștei își încasează sumele direct la domiciliu. Distribuirea urmează să fie realizată etapizat, în intervalul 1–15 ale lunii.

