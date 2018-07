Pentru Oana, Viorel Lis e ca și mort. Flirtează deja cu alți bărbați și a fost prinsă în fapt de soția unuia dintre ei

Oana Lis a spus că îi va fi alături soțului ei până în ultima clipă, dar, ea se comportă deja ca și cum acesta ar fi mort. Potrivit celor mai noi informații apărute în lumea mondenă, soția lui Viorel Lis lirtează cu bărbați însurați. Și… spre ghinionul ei “s-a ars” zilele trecute, după ce soția unuia dintre ei a descoperit conversații deocheate.

Aventura Oanei Lis a avut loc în timpul vacanței recente de la malul Mării Negre. Flirtul vedetei s-a desfășurat atât pe plajă, unde bărbatul cu verigheta pe deget s-a oferit să-i curețe trupul de nisip, cât și în hotel. Și asta pentru că același domn s-a autoinvitat în camera în care era cazată soția lui Viorel Lis, care a fost încântată de propunerea primită.

Cei doi au simțit pentru puțin timp fluturașii din stomac, pentru că soția bărbatului a citit mesajele dintre soţul ei şi Oana Lis. În cadrul unui interviu, femeia a mărturisit că discuțiile dintre bărbatul ei și Oana Lis au fost destul de deocheate, chiar explicite în ceea ce priveşte o relaţie intimă între ei.

“Oana Lis ar face bine să-şi vadă de soţul ei, nu să se bage în seamă cu bărbatul altei femei”, a declarat soția bărbatului cu care Oana Lis a flirtat , potrivit spynews.ro.

Oana Lis, despre obiectul sfânt pe care îl ține mereu cu ea

“Trecând pe langa mine…c ineva mi a spus ca miros foarte frumos… divin! A mir!!! Si m-a întrebat ce parfum folosesc…☺️ Si i-am răspuns in gluma: « Ca, da, e normal sa miros a mir, doar stau cu moaștele in casa!!!» ? Dar, da, avea dreptate, am un mir de la Athos in geanta si ma dau cu el cand simt ca ma ia vreo neliniște, daca simt ca nu sunt chiar ok si ce credeți, dupa…ma simt foarte liniștita si împăcată!!!! Ca e mirul asta al meu magic…ca imi păcălesc creierul cu un gest la indemana tuturor…nu mai contează… efectul lui asupra mea contează !!!❤️❤️❤️❤️”, a scris soția fotului primar al Bucureștiului.

Viorel Lis, operat de urgență anul acesta În vârstă de 74 de ani, Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral pe 27 aprilie. Vă reamintim că Viorel Lis s-a operat de colecist în luna noiembrie a anului 2017. Intervenția chirurgicală a fost extrem de delicată. După operația suferită, Oana Lis a făcut mărturisiri şocante despre soțul ei.