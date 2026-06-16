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Performanță uriașă pentru o româncă din Galați. Daria Hărăbor a absolvit Harvard

De: Anca Chihaie 16/06/2026 | 09:36
Performanță uriașă pentru o româncă din Galați. Daria Hărăbor a absolvit Harvard
Foto: social media
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O tânără originară din Galați se numără printre românii care au reușit să își construiască un parcurs academic remarcabil la nivel internațional. La numai 23 de ani, Daria Teodora Hărăbor a finalizat studiile la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite, obținând o diplomă de licență în fizică și matematică, precum și un masterat în fizică.

Parcursul său educațional a început în orașul natal, unde a urmat cursurile Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, una dintre cele mai apreciate instituții de învățământ din regiune. Încă din anii de liceu, Daria s-a remarcat prin rezultate deosebite la competițiile școlare, în special în domeniul astronomiei și astrofizicii. Participările și performanțele obținute la olimpiade internaționale au contribuit la construirea unui profil academic impresionant, care i-a deschis drumul către una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

Daria Hărăbor a absolvit Harvard

Admiterea la Harvard, în anul 2022, a reprezentat o etapă importantă în dezvoltarea sa profesională și academică. În cadrul universității americane, tânăra a ales să studieze domenii considerate printre cele mai complexe și solicitante din mediul universitar, respectiv fizica și matematica. De-a lungul anilor petrecuți peste Ocean, aceasta a participat la cursuri avansate și proiecte de cercetare care i-au permis să își aprofundeze cunoștințele și să își dezvolte competențele într-un mediu competitiv.

Experiența de la Harvard a demonstrat încă o dată aprecierea de care se bucură elevii și studenții români în marile centre academice internaționale. Rezultatele obținute de generații întregi de olimpici români au contribuit la formarea unei imagini pozitive despre pregătirea academică din România, în special în domenii precum matematica, fizica și informatica.

Deși și-a continuat studiile în Statele Unite, Daria a rămas conectată la identitatea sa românească și la locurile în care a crescut. În mediul universitar internațional, aceasta a promovat constant imaginea României, prezentând colegilor informații despre cultura, istoria și tradițiile țării. Totodată, a vorbit despre atracțiile turistice românești și despre frumusețea unor zone care merită descoperite de vizitatori din întreaga lume.

„E foarte bine să fii român la Harvard, pentru că lumea presupune în general lucruri bune despre tine: că ești inteligent, că faci fizică și matematică, iar eu nu am ieșit din acest «stereotip»

I-am spus cum mă cheamă, că am fost la olimpiade și că sunt din România. Și mi-a răspuns: «Ești din România? Bine, ești pregătită, poți să iei cursul!». Asta mi se pare că sintetizează destul de bine experiența și percepția oamenilor de aici despre români”, a spus Daria pentru Viața Liberă.

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