Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei

O româncă, medic cardiolog care locuia de mai mulți ani în Franța, a fost găsită fără suflare în locuința ei din Molsheim. Fiul ei, un tânăr în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect al crimei și a fost dat în urmărire.

O doctoriță româncă, în vârstă de 56 de ani, a fost găsită complet carbonizată în locuința ei din Franța, pe data de 30 octombrie 2025. Autoritățile îl consideră vinovat pe propriul ei fiu, un tânăr în vârstă de 22 de ani. Ancheta este în desfășurare pentru a se stabili cum s-a întâmplat această tragedie cutremurătoare.

Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila

Medicul cardiolog Simona Boila, în vârstă de 56 de ani, care profesa în orașul Molsheim, regiunea Alsacia, a fost găsită fără suflare în locuința ei. Aceasta era originară din Cluj-Napoca și se mutase în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul său, Andrei, în vârstă de 22 de ani.

Alarma a fost dată săptămâna trecută de o secretară medicală, care s-a îngrijorat că medicul cardiolog nu mai răspundea la telefon. Oamenii legii au ajuns la domiciliul Simonei imediat, situat la un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Din casă se simțea un miros puternic de benzină, moment în care au fost chemați pompierii.

În locuință, echipele de intervenție au găsit trupul Simonei Boila complet carbonizat. Conform primelor constatări, incendiul ar fi avut loc pe data de 29 octombrie. Trupul neînsuflețit al medicului cardiolog a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată o autopsie și a fost făcută identificarea.

Fiul victimei, un tânăr de 22 de ani, este în prezent căutat de oamenii legii, fiind considerat principalul suspect. Parchetul din Strasbourg a preluat ancheta, confirmând ipoteza unei crime. Duminică seara, pe data de 2 noiembrie 2025, poliția a lansat un apel pentru a găsi martori în această anchetă, inclusiv o fotografie a unui tânăr în vârstă de 22 de ani pe care încearcă să-l localizeze. Conform informațiilor publicației Dernières Nouvelles d’Alsace, este vorba despre Andrei Boila, fiul medicului cardiolog, despre care se pare că are antecedente de boli mintale. Acesta este suspectat că și-ar fi ucis mama, cel mai probabil în urma unei discuții aprinse sau a unui acces de furie.

Reacțiile nu au întârziat să apară după moartea medicului, iar o persoană apropiată a declarat că era o femeie extrem de plăcută și întotdeauna avea grijă de pacienții ei.

„O cunoșteam în calitate de primar, dar și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care avea grijă de pacienții ei. Dispariția ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat primarul Laurent Furst.

