Acasă » Știri » Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei

Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei

De: Mirela Loșniță 04/11/2025 | 20:39
Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila, românca găsită moartă în apartamentul ei din Franța. Ce probleme grave are fiul ei
Foto: actu.fr/

O româncă, medic cardiolog care locuia de mai mulți ani în Franța, a fost găsită fără suflare în locuința ei din Molsheim. Fiul ei, un tânăr în vârstă de 22 de ani, este principalul suspect al crimei și a fost dat în urmărire. 

O doctoriță româncă, în vârstă de 56 de ani, a fost găsită complet carbonizată în locuința ei din Franța, pe data de 30 octombrie 2025. Autoritățile îl consideră vinovat pe propriul ei fiu, un tânăr în vârstă de 22 de ani. Ancheta este în desfășurare pentru a se stabili cum s-a întâmplat această tragedie cutremurătoare.

Poliția a aflat cine e criminalul doctoriței Simona Boila

Medicul cardiolog Simona Boila, în vârstă de 56 de ani, care profesa în orașul Molsheim, regiunea Alsacia, a fost găsită fără suflare în locuința ei. Aceasta era originară din Cluj-Napoca și se mutase în Franța la sfârșitul anilor 2000 împreună cu fiul său, Andrei, în vârstă de 22 de ani.

Alarma a fost dată săptămâna trecută de o secretară medicală, care s-a îngrijorat că medicul cardiolog nu mai răspundea la telefon. Oamenii legii au ajuns la domiciliul Simonei imediat, situat la un kilometru și jumătate de cabinetul medical. Din casă se simțea un miros puternic de benzină, moment în care au fost chemați pompierii.

Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc sau la curte. AMENZI drastice pentru cine tulbură liniștea
Între ce ore este interzis să faci gălăgie, indiferent dacă locuiești la bloc...
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026! Anunțul a fost făcut

În locuință, echipele de intervenție au găsit trupul Simonei Boila complet carbonizat. Conform primelor constatări, incendiul ar fi avut loc pe data de 29 octombrie. Trupul neînsuflețit al medicului cardiolog a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Strasbourg, unde a fost efectuată o autopsie și a fost făcută identificarea.

Fiul victimei, un tânăr de 22 de ani, este în prezent căutat de oamenii legii, fiind considerat principalul suspect. Parchetul din Strasbourg a preluat ancheta, confirmând ipoteza unei crime. Duminică seara, pe data de 2 noiembrie 2025, poliția a lansat un apel pentru a găsi martori în această anchetă, inclusiv o fotografie a unui tânăr în vârstă de 22 de ani pe care încearcă să-l localizeze. Conform informațiilor publicației Dernières Nouvelles d’Alsace, este vorba despre Andrei Boila, fiul medicului cardiolog, despre care se pare că are antecedente de boli mintale. Acesta este suspectat că și-ar fi ucis mama, cel mai probabil în urma unei discuții aprinse sau a unui acces de furie.

Reacțiile nu au întârziat să apară după moartea medicului, iar o persoană apropiată a declarat că era o femeie extrem de plăcută și întotdeauna avea grijă de pacienții ei.

„O cunoșteam în calitate de primar, dar și ca pacient. Era o femeie extrem de plăcută și binevoitoare, care avea grijă de pacienții ei. Dispariția ei tragică va lăsa un gol în orașul nostru”, a declarat primarul Laurent Furst.

Cine sunt persoanele de care se temea cu adevărat Ștefania Szabo? Daniel Balaș a făcut dezvăluiri surprinzătoare

Mesajul publicat pe contul mamei Ștefaniei Szabo lansează noi ipoteze? Durerea pe care o avea doctorița înainte de deces

Tags:
Iți recomandăm
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Știri
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de…
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Știri
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o…
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei este indignată: „Formulare absurdă și sfidătoare!”
Mediafax
Tragedia Anei Oroș, ucisă de CÂINI în Capitală, închisă fără vinovați! Familia victimei...
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat de Ionela Năstase: „Viața mea s-a oprit pentru câteva secunde”
Adevarul
O vedetă TV dezvăluie că a fost diagnosticată cu cancer. Mesajul tulburător postat...
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber
Digi24
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Mediafax
Ea este propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului. CV-ul Roxanei Rizoiu
Parteneri
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată,...
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Digi 24
Călin Georgescu boicotează alegerile din București. Ce spune despre candidatura Ancăi Alexandrescu
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția s-a autosesizat după ce imaginile au ajuns online
Digi24
Incident violent la metrou: un paznic a fost lovit cu pumnul de un călător. Poliția...
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și...
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Hai, mă, te zgârcești la o coastă?
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL (campanie Black Deals)
go4it.ro
Fără fir, dar pline de forță: Top 4 unelte Parkside cu prețuri reduse la LIDL...
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
Descopera.ro
Poți fi alergic FĂRĂ SĂ ȘTII la alți oameni! Cum îți dai seama?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi folosite
Gandul.ro
Cacule date peste cap! Cine PRIMEȘTE puncte de stabilitate și în ce condiții pot fi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator ...
Ce conțin, de fapt, parizerul, crenvurştii şi şunca de Praga din magazine. Rezultatele de laborator sunt dezastruoase: „Avem puţină carne”
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă ...
Vedeta din România care a câștigat primii bani în cimitir! „La gropi. Am fost o fire independentă de mică și îmi era rușine să le cer bani alor mei”
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă ...
Atenție la țepele de Black Friday 2025! Detaliile la care e musai să fii atent când faci o comandă online
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit ...
Emily Burghelea, terapie prin hipnoză pentru a scăpa de fricile care o macină: “Nu m-am simțit deloc bine în ultima vreme” | EXCLUSIV
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate ...
O fostă angajată de la maternitatea din Constanța rupe tăcerea! De ce se foloseau căzi colorate la nașteri și cum a reacționat DSP când a aflat neregulile
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Horoscop 5 noiembrie 2025. ZODIA care are primește o mărire de salariu
Vezi toate știrile
×