PPC, fostul Enel, mesaj pentru milioane de clienți din România. Schimbarea care îi vizează pe toți

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 18:15
Într-un context în care piața energiei este în continuă schimbare, marile companii își consolidează prezența și comunică tot mai des direcțiile strategice către consumatori. PPC, fostul Enel în România, a transmis recent un mesaj clienților români, subliniind atât evoluția companiei, cât și planurile de dezvoltare pe termen lung.

Public Power Corporation, cel mai mare grup energetic din Grecia, unde statul elen deține o participație importantă, continuă să își consolideze poziția pe piața din România, după preluarea operațiunilor fostului Enel în 2023. În 2025, compania a înregistrat o creștere semnificativă a performanțelor financiare pe plan local, reușind să își majoreze profitul operațional EBITDA cu peste 28% față de anul precedent, ajungând la peste 440 de milioane de euro.

Mesajul companiei pentru clienții săi

Și cifra de afaceri a companiei pe piața românească a urmat un trend ascendent, cu un avans de aproximativ 13%, depășind 2,3 miliarde de euro. Activitățile grupului în România sunt diverse, incluzând furnizarea și distribuția de energie electrică, tranzacționarea acesteia, dar și investiții în producția de energie regenerabilă, stocare și soluții moderne precum electromobilitatea.

La nivel de grup, rezultatele financiare au fost la rândul lor solide. Profitul net s-a apropiat de 360 de milioane de euro, aproape dublu față de anul anterior, în timp ce veniturile totale au ajuns la 9,7 miliarde de euro.

Compania își menține direcția strategică axată pe dezvoltarea energiei verzi și modernizarea infrastructurii. Capacitatea instalată din surse regenerabile a ajuns la 7,2 GW, iar alte proiecte importante sunt deja în derulare. De asemenea, investițiile în rețelele de distribuție din Grecia și România contribuie la stabilitatea financiară și la creșterea pe termen lung.

„Rezultatele grupului reafirmă progresul constant realizat în executarea planului nostru strategic, precum și consolidarea continuă a performanței operaționale și financiare. Continuăm transformarea grupului, cu un accent clar pe dezvoltarea energiei curate, creșterea flexibilității portofoliului nostru energetic și modernizarea rețelelor de distribuție prin investiții țintite.

Aceste inițiative consolidează competitivitatea pe termen lung a grupului și susțin crearea de valoare sustenabilă pentru acționari, clienți și piețele în care activăm. Capacitatea instalată din surse de energie regenerabilă a atins 7,2 GW, în timp ce proiecte cu o capacitate totală de 3,7 GW sunt în prezent în faza de construcție sau într-un stadiu avansat de dezvoltare, susținând extinderea continuă a portofoliului nostru în anii următori. În același timp, baza de active reglementată a activităților noastre de distribuție din Grecia și România a crescut la 5,7 miliarde de euro, sporind vizibilitatea fluxurilor de numerar viitoare″, a precizat președintele și CEO-ul PPC, Georgios Stassis.

În paralel, grupul a făcut pași importanți în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, inclusiv prin implementarea unor baterii moderne, menite să echilibreze producția și să eficientizeze utilizarea energiei regenerabile.

″Extinderea portofoliului RES continuă, capacitatea instalată fiind așteptată să crească în următoarele trimestre, deoarece un portofoliu de 3,7 GW de proiecte sunt în faza de construcție, gata de construcție sau în faza de licitație (depunere a ofertelor). Mai mult, în ultimul trimestru al anului 2025, Grupul a finalizat construcția primelor baterii de stocare a energiei (BESS); 50 MW în Grecia și 9 MW în România. Acestea sunt proiecte de importanță strategică, care oferă flexibilitate și contribuie la echilibrarea producției din surse regenerabile, asigurând în același timp utilizarea optimă a energiei produse″, a explicat PPC.

