Acasă » Știri » Prefectura București a făcut anunțul oficial! Liceul afectat după explozia din Rahova se închide parțial

De: Alina Drăgan 05/11/2025 | 23:30
Liceul afectat după explozia din Rahova se închide parțial /Foto: Captură Observator

Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. Pe lângă blocul în care s-a întâmplat totul, și un liceu din apropiere a fost afectat. Acum, prefectura București a anunțat oficial închiderea parțială a liceului Dimitrie Bolintineanu.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere au fost spulberate din cauza deflagrației violente.

Liceul afectat după explozia din Rahova se închide parțial

O parte a liceului Dimitrie Bolintineanu din Capitală, afectat de explozia blocului din Rahova din urmă cu trei săptămâni, va fi închisă. Prefectura București a făcut anunțul oficial. Elevii din zonele afectate vor participa la clase doar online până la găsirea unei soluții viabile.

Așadar, o parte a liceului Dimitrie Bolintineanu o să fie închisă. Este vorba despre aripa de est a clădirii în formă de „U”, afectată de explozie. Accesul o să fie restricționat, iar elevii a cel puțin 12 clase o să facă ore online.

În urma exploziei, câțiva elevi chiar au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au fost răniți de cioburile de la geamurile sparte.

Ce spune raportul ISC

În urma celor întâmplate, Inspectoratul de Stat în Construcţii a solicitat efectuarea unei inspecții pentru a stabili condiţiile de utilizare în continuare a clădirii principale a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu.

„În urma inspecției efectuate la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții pentru a stabili condițiile de utilizare în continuare a clădirii principale a Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu se recomandă următoarele măsuri:

– Se menţine restricţionat accesul în curtea liceului pe toată zona adiacentă clădirii unde s-a produs deflagraţia. Zona este închisă în prezent cu gard de sârmă şi plasă.

– Se menţine restricţionat accesul în sălile de clasă şi pe casa scării adiacente faţadei Sud la toate nivelele.

– Se pot utiliza culoarele de circulaţie din tronsonul Sud afectat de explozie şi sălile de clasă situate la capătul opus casei scării.

Restrictionarea accesului în zonele sus menţionate se va menţine până la punerea în siguraţă a blocului avariat de explozie prin demolarea tuturor elementelor de construcţie care reprezintă risc de prăbuşire”, se arată în comunicat”, se arată în raportul ISC.

