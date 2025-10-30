Acasă » Știri » Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”

Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 12:49
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Familia Mirelei cere despăgubiri /Foto: Social media

Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma celor întâmplate, trei persoane și-au pierdut viață, iar printre acestea s-a numărat și Mirela, o tânără de doar 24 de ani. Ea era însărcinată, iar durerea familiei este mare. Acum, aceștia cer despăgubiri pentru cele întâmplate. Se vehiculează sume cu multe zerouri.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată.

Mirela ar fi trebuit să își serbeze ieri, 29 octombrie, ziua de naștere, însă nu a mai apucat. Familia tinerei este distrusă de durere și tot ce își mai doresc acum este să se facă dreptate. Avocatul rudelor Mirelei, Adrian Cuculis, a demarat deja demersurile legale.

„În primul rând am depus cerere de constituire ca parte civilă. Dar, pentru ei, în momentul de față, cel mai important este să fie găsiți vinovații vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că și daunele sunt importante, pentru că, în esență, asta e tot ceea ce mai pot face în momentul ăsta, să ceară niște daune”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Familia Mirelei cere despăgubiri: „Peste un milion de euro”

De asemenea, avocatul spune că familia Mirelei o să ceară și despăgubiri. Trauma celor rămași în viață este una extrem de mare, așa că și despăgubirile cerute o să fie unele substanțiale. Deși nu au fost stabilite sumele exacte, Adrian Cuculis spune că s-a putea ajunge la peste un milion de euro, în total.

„N-aș vrea să vă spun deocamdată sumele exacte, pentru că ele nu sunt definitive, sunt departe de a fi definitive, dar, cu siguranță, discutăm de sume cu multe zerouri. Spun asta în sensul în care vorbim despre o tânără gravidă, care astăzi trebuia să fie cerută în căsătorie de concubinul ei, la vremea respectivă, viitorul soț, și o fată care era însărcinată în aproape 8 luni de zile. Adică, practic, ar fi putut să nască și atunci, iar copilul era perfect viabil și putea să supraviețuiască și să trăiască.

Plus o traumă de neimaginat a fratelui, care a văzut ce s-a întâmplat. Nu mai vorbim de propria traumă cu privire la vătămările corporale pe care le-a suferit. De asemenea, se va extinde la multe părți, la mamă, la frate, la tatăl fetei, la viitorul soț, putem să-i spunem așa. O să fie extinse daunele la fiecare dintre ei. 200.000 – 300.000 de euro, depinde. Dar multiplicat la câte părți sunt. Deci probabil că peste un milion de euro pentru toate părțile”, a mai declarat avocatul familie Mirelei.

Primele rețineri în cazul exploziei devastatoare din Rahova. 3 persoane au fost duse la audieri

Primele vești bune pentru locuitorii blocului din Rahova! Anunțul făcut de la Primăria Capitalei

Tags:
Iți recomandăm
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Știri
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a…
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie
Știri
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat ...
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul ...
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande ...
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin ...
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin timp: ”Am o frică reală”
Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului! Motivul pentru care pelerinii sunt nemulțumiți
Tensiuni la Catedrala Mântuirii Neamului! Motivul pentru care pelerinii sunt nemulțumiți
Vezi toate știrile
×