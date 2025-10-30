Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”

Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma celor întâmplate, trei persoane și-au pierdut viață, iar printre acestea s-a numărat și Mirela, o tânără de doar 24 de ani. Ea era însărcinată, iar durerea familiei este mare. Acum, aceștia cer despăgubiri pentru cele întâmplate. Se vehiculează sume cu multe zerouri.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată.

Mirela ar fi trebuit să își serbeze ieri, 29 octombrie, ziua de naștere, însă nu a mai apucat. Familia tinerei este distrusă de durere și tot ce își mai doresc acum este să se facă dreptate. Avocatul rudelor Mirelei, Adrian Cuculis, a demarat deja demersurile legale.

„În primul rând am depus cerere de constituire ca parte civilă. Dar, pentru ei, în momentul de față, cel mai important este să fie găsiți vinovații vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat acolo. Sigur că și daunele sunt importante, pentru că, în esență, asta e tot ceea ce mai pot face în momentul ăsta, să ceară niște daune”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Familia Mirelei cere despăgubiri: „Peste un milion de euro”

De asemenea, avocatul spune că familia Mirelei o să ceară și despăgubiri. Trauma celor rămași în viață este una extrem de mare, așa că și despăgubirile cerute o să fie unele substanțiale. Deși nu au fost stabilite sumele exacte, Adrian Cuculis spune că s-a putea ajunge la peste un milion de euro, în total.

„N-aș vrea să vă spun deocamdată sumele exacte, pentru că ele nu sunt definitive, sunt departe de a fi definitive, dar, cu siguranță, discutăm de sume cu multe zerouri. Spun asta în sensul în care vorbim despre o tânără gravidă, care astăzi trebuia să fie cerută în căsătorie de concubinul ei, la vremea respectivă, viitorul soț, și o fată care era însărcinată în aproape 8 luni de zile. Adică, practic, ar fi putut să nască și atunci, iar copilul era perfect viabil și putea să supraviețuiască și să trăiască. Plus o traumă de neimaginat a fratelui, care a văzut ce s-a întâmplat. Nu mai vorbim de propria traumă cu privire la vătămările corporale pe care le-a suferit. De asemenea, se va extinde la multe părți, la mamă, la frate, la tatăl fetei, la viitorul soț, putem să-i spunem așa. O să fie extinse daunele la fiecare dintre ei. 200.000 – 300.000 de euro, depinde. Dar multiplicat la câte părți sunt. Deci probabil că peste un milion de euro pentru toate părțile”, a mai declarat avocatul familie Mirelei.

