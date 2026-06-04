Preotul Adrian Constantin Frunză a murit într-un accident rutier cumplit. A lăsat în urma sa o soție îndurerată și doi copii

Un tragic accident a avut loc miercuri, 3 iunie. În urma evenimentului nefericit, preotul Adrian Constantin Frunză s-a stins din viață. Acesta era slujitor al parohiei Luncani din Comuna Mărgineni.

Doliu în lumea bisericească! Preotul Adrian Constantin Frunză s-a stins din viață la vârsta de 48 de ani, în urma unui tragic accident. Acesta s-a petrecut în cursul zilei de miercuri, 3 iunie, pe DN 2G Bacău-Moinești.

Anunțul cu privire la decesul bărbatului a fost făcut de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele de socializare. Vestea că părintele a trecut la cele veșnice a îndoliat întreaga comunitate.

A murit părintele Adrian Constantin Frunză

Accidentul de pe DN 2G Bacău-Moinești, din data de 3 iunie, i-a adus sfârșitul preotului Adrian Constantin Frunză. Bărbatul avea doar 48 de ani și era slujitor al parohiei Luncani din Comuna Mărgineni. Potrivit presei locale, acesta se afla pe o motocicletă atunci când a intrat în coliziune cu un autoturism. Impactul a fost extrem de violent. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, însă nu au mai putut face nimic pentru el.

Anunțul a fost făcut de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului printr-un mesaj plin de durere în mediul online. El a fost iubit de creștini, iar trecerea sa la cele veșnice a lăsat un gol imens celor care l-au cunoscut. Mai mult decât atât, a lăsat în urmă doi copii, care acum își plâng tatăl. De asemenea, el avea o soție pe nume Simona. Adrian a păstorit timp de 27 de ani.

Am aflat cu nespusă durere despre plecarea timpurie din lumea aceasta, în data de 3 iunie 2026, a unuia dintre tinerii preoți destoinici ai Eparhiei Romanului și Bacăului. Moartea fulgerătoare a preotului Frunză Adrian Constantin, la vârsta de doar 48 de ani, a lăsat în urmă multă durere în sufletul soției sale, prezbitera Simona, și al celor doi copii ai săi, Ștefan-Adrian și Alexandra-Maria, dar și în inimile enoriașilor pe care i-a păstorit timp de 27 de ani, a fost mesajul publicat într-o postare pe pagina Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

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