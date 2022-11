Presupusa fiică a lui George Restivan cere testul ADN. Ce spune logodnicul Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan și Adriana Bahmuțeanu formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbziul românesc. Cei doi sunt logodiți și împreună formează o familie, iar acum noi evenimente au loc în viața lor. Logodnicul Adrianei Bahmuțeanu se confruntă cu o situație la care nu s-ar fi așteptat. Melisa, o tânără de doar 25 de ani, susține că este fiica acestuia.

Presupusa fiică a iubitului Adrianei Bahmuțeanu își dorește să facă un test de paternitate. Doar așa va primi un răspuns clar și va răspunde întrebărilor pe care le are. La rândul lui, presupusul tată este de acord cu efectuarea testului ADN, după cum informează ,,Antena Stars”. (CITEȘTE ȘI: SOȚUL ADRIANEI BAHMUȚEANU AR AVEA O FIICĂ NELEGITIMĂ. CE A DECLARAT TÂNĂRA ȘI CUM SE APĂRĂ GEORGE)

Iubitul Adrianei Bahmuțeanu este dispus să facă testul ADN

George Restivan a povestit în cadrul unei emisiuni că nici măcar nu o cunoaște pe tânăra care se dă drept fiica lui. Bărbatul a mărturisit că în trecut a avut o aventură cu mama ei, dar nu a aflat absolut nimic despre nicio sarcină. De asemenea, acesta a menționat că Melisa îi sună rudele pentru a le cere bani și în urmă cu 10 ani s-a prezentat la ușa lui.

,,Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic. (…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (nr. ADN).”, a povestit George Restivan, în cadrul emisiunii ,,Aces Direct”. (VEZI ȘI: ”NU I-AM PROMOVAT AMANTUL!” + LEGĂTURA CU MĂRUȚĂ. ADRIANA BAHMUȚEANU FACE DEZVĂLUIRI ULUITOARE DESPRE AVOCATA CARE A ACUZAT-O DE ”ȚEAPĂ”)

Care este povestea Melisei, presupusa fiică a lui George Restivan

În cadrul unei emisiuni televizate, tânăra a povestit că mama sa i-a spus cine este tatăl ei. La vârsta de 16 ani a mers să îl cunoască, iar de atunci nu a mai știut nimic despre el.

,,Am aflat de la mama mea când am început să cresc și am întrebat-o cine este tatăl meu. A spus că el este tatăl meu și nu a vrut să știe de mine. A plecat în America. L-am cunoscut când aveam 16 ani și de atunci nu l-am mai văzut.

El a spus că nu a știut că mama era însărcinată, dar eu știu povestea că ar fi știut. Nu pot să-l acuz nici pe el, nici pe ea pentru că nu știu… Nu, a decedat (n.r. mama Melisei) acum 5 ani. Nu-mi doresc absolut nimic, nici material, absolut nimic. Dacă vrea să facem testul de paternitate, sunt de acord pentru liniștea amândurora.”, a declarat tânăra, potrivit informațiilor apărute în presă.