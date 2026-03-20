Prezentatorul TV care a plecat din propria emisiune din cauza invitatului. Ce i-a arătat pe telefon l-a revoltat

De: Daniel Matei 20/03/2026 | 10:09
Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Shutterstock

Piers Morgan a părăsit pur și simplu un interviu aprins cu controversatul influencer Harrison Sullivan, cunoscut ca HSTikkyTokky, a cărui retorică, pe care mulți o consideră misogină și homofobă, a fost discutată în documentarul Netflix „Inside the Manosphere”, realizat de Louis Theroux.

În documentarul lui Theroux, Sullivan este văzut scandând insulte antisemite pe străzile Spaniei și promovând mesaje misogine și homofobe. În timpul interviului, Morgan a numit retorica lui Sullivan „homofobă” și Harrison a ripostat încercând să-l discrediteze pe prezentator, susținând că a fost menționat în dosare legate de Jeffrey Epstein și insinuând că a vizitat insula privată a finanțatorului american, scrie Variety.

„Este vorba despre misoginie și tot felul de lucruri de genul acesta”, a spus Sullivan, în timp ce interviul s-a transformat într-o ceartă.

Morgan a negat orice legătură cu Epstein, spunând: „Nu l-am întâlnit niciodată pe acest om, nu am fost niciodată pe insula lui. Am întâlnit-o pe Ghislaine Maxwell timp de cinci minute la o lansare de carte.” El a adăugat:

„Dacă spun asta cu foarte mult respect, nu cred că ești foarte bine informat despre astfel de lucruri… Nu te mai face să pari un idiot și mai mare decât ai făcut-o în serialul Netflix.”

 

Influencerul a jignit-o pe soția lui Piers Morgan

Situația a ajuns la un punct critic când Sullivan a început să o insulte pe soția lui Morgan, jurnalista și autoarea Celia Walden.

Sullivan a afișat o fotografie de pe Instagram din 2022 cu soția lui Morgan care se relaxa lângă piscină și a spus că Walden „vrea să fie folosit ca o jucărie de un bărbat de culoare corpolent care îi curăță mașina”. Apoi a susținut că Morgan a avut o problemă cu el pentru că prezentatorul TV i-a proiectat o astfel de imagine: „Pentru că sunt bărbatul de culoare corpolent care s-a culcat cu soția ta cât timp erai în vacanță?”, a întrebat el.

„Uite ce cred despre tine… M-am uitat la documentar. Cred că ești un idiot. Cred că ești un idiot sexist, misogin și homofob care a fost expus, care a fost expus la nivel global de Netflix, de Louis Theroux, pentru ceea ce ești. Ești un pic cam nesimțit… Dar nu are rost să-mi pierd timpul vorbind cu tine, nu-i așa? Știi ce? Nu fac asta. Îmi pare rău, băieți, e inutil”, a replicat Piers Morgan.

Schimbul aprins nu a fost încă postat pe canalul de YouTube al lui Morgan, dar Sullivan l-a postat pe contul său de Kick. Seria „Inside the Manosphere” a lui Theroux a fost lansată pe Netflix pe 11 martie.

