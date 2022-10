Prima reacție a Biancăi Drăgușanu, după ce a aflat că Daniela Crudu este însărcinată: „Să mă pună nașă la copil”. Când va naște fosta asistentă TV

Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu au fost colege la emisiunea lui Dan Capatos, în urmă cu mai bine de zece ani. De atunci, cele două au rămas în relații bune, chiar dacă nu au timp să se vadă. După ce bruneta a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că este însărcinată, blondina a mărturisit că-și dorește să-i nășească viitorul bebeluș.

Daniela Crudu a confirmat, pentru CANCAN.RO, că este însărcinată cu iubitul său misterios. Fosta prezentatoare TV, actuală creatoare de conținut fierbinte pe Onlyfans, are o relație de mai bine de un an cu un român, chiar dacă ea locuiește în Suedia. Din moment ce va face trei luni săptămâna viitoare, sunt șanse mari să nască, cel târziu, la finalul lunii aprilie. Chiar dacă mai are mai bine de șase luni până atunci, se pare că draga sa prietenă, Bianca Drăgușanu, vrea deja să-i nășească bebelușul.

„Da, informația voastră e adevărată. Sunt însărcinată! De 1 an sunt cu el…e român. E un băiat liniștit… așa discret, cuminte… mă iubește, îl iubesc!

Încă nu știu ce e! Fac trei luni săptămâna viitoare. Deja se vede!”, a declarat Daniela Crudu, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

Bianca Drăgușanu vrea să fie nașa copilului Danielei Crudu: „Să dea Dumnezeu să aibă o fetiță”

Până la acest moment, Daniela Crudu nu a dezvăluit care este genul bebelușului său pentru că încă nu l-a aflat. Pe de altă parte, prietena sa, Bianca Drăgușanu, speră din suflet că îi va boteza copilul și că va fi nașă de fetiță.

„Nu pot să cred așa ceva, eu până nu văd, nu cred. Sunt nașă dacă vrea, să mă pună nașă la copil. Doamne ajută, o să-i scriu. Știu că își dorea, mă bucur pentru ea, să dea Dumnezeu să aibă o fetiță amuzantă și deșteaptă, exact ca ea. Să dea Dumnezeu să fie sănătoasă, să aibă o sarcină ușoară, să ne auzim cu bine. Să mă pună nașă că sunt cea mai superbă, frumoasă și deșteaptă nașă (râde). Aștept să-mi dea un semn să-mi spună că vrea să-i fiu nașă”, a spus Bianca Drăgușanu pentru Spynews.

