Prima reacție a Larisei Iordache, după ce s-a retras din finala bârnă de la Jocurile Olimpice: ”Drumul meu este împietrit”

Larisa Iordache a avut prima reacție, după ce s-a retras din finala bârnă de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta a făcut o serie de mărturisiri emoționante, după ce a fost surprinsă plângând.

Larisa Iordache a scris pe rețelele de socializare un mesaj, după ce s-a retras din finala bârnă de la Jocurile Olimpice. Gimnasta a sperat că totul va fi bine, până în finală, însă, din păcate, accidentarea i-a cauzat probleme. Are dureri foarte mari la gleznă. În calificări, Larisa Iordache a fost notată cu 14.133 la bârnă, a patra notă din concurs. Atunci când au avut loc calificările, aceasta s-a accidentat la metatarsiene, la piciorul stâng, iar după ce a fost evaluată din punct de vedere medical, doctorii au ajuns la concluzia ca are entorsă. Aceasta poartă o gheată de protecție.

”Nu vom înțelege niciodată de ce drumul pe care ni-l alegem este atât de dur cu noi în unele momente când ai nevoie să te lase să mergi liniștit spre ce vrei tu să faci.

Am încercat și am sperat până în ultima clipă pentru această finală olimpică. Din păcate, iar, drumul meu este împietrit … durerea asta de la gleznă pe care o simt este peste limita mea de suportabilitate ca om.

Am vrut să o fac pentru mine. Pentru mine și pentru ființa care m-a împins pe drumul acesta, care din păcate nu mai este lângă mine și nu mai pot obține un cuvânt de încurajare de la ea…😞 însă știu că am iubirea necondiționată a familiei mele. Vă iubesc!❤️ Este greu, greu … pentru că de data asta chiar am crezut că o sa fie bine totul. Însă drumul nu se oprește aici cu această șansă nefructificată.

Momentan pun puțină pauză și o iau de la capăt când o să fiu pregătită să reiau totul din punct de vedere psihic, cât și fizic.

*

Antrenorilor mei vreau să le spun că îi iubesc pentru că indiferent de situație ei au crezut în mine și în tot ceea ce am făcut. Și pentru că au pornit cu mine pe drumul ăsta❤️🙏🏼 chiar când nu aveam pe nimeni lângă noi. @loumtlc @cristi_aerobic 💚

*

Și vă apreciez pe voi, pe cei ce au sperat și m-au încurajat 🙏🏼”, este mesajul pe care Larisa Iordache l-a scris în urmă cu puțin timp pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by LARISA IORDACHE 💚 (@larisa_iordache)

Se calificase cu a patra notă

Sportiva din București se calificase în finala de la bârnă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo cu a patra notă, 14,133, după un exercițiu bine executat, dar cu probleme la aterizare, din cauza durerilor recurente de la gleznă. Larisa Iordache, care anunţase că va concura doar la bârnă din cauza durerilor de la gleznă, a acuzat accidentarea şi la aterizarea sa de la finalul exerciţiului.

În vârstă de 25 de ani, medaliată cu bronz cu echipa la JO din 2012, de la Londra, a ratat Jocurile Olimpice de la Rio, în 2016, nefiind refăcută după o accidentare.

sursă foto: arhivă CANCAN