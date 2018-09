Primele declarații ale lui Nadir după ce a devenit tată de băiat: ”Am făcut 100 de poze”

Nadir a devenit tătic pentru a doua oară și este în culmea fericirii. Artistul a mărturisit cum a decurs totul și cât a cântărit micuțul Azar la naștere.

„Vreau să fac un anunţ: atenţie Borcea, vin după tine! Lăsaţi-ne să ne pregătim! Ne apucăm de băut! A fost frumos. Aşteptam, nu mai venea, până la urmă şi-a luat curaj şi a dat ochii cu mine. I-a fost un pic ruşine. A zis că iese săptămâna trecută, dar… Am asistat să nu plece. Mi-a plăcut, am făcut 100 de poze, abia aşteptam să am şi un băiat, acum să mai vedem dacă continuăm. N-am ce să mai fac! Cred că închid aici socotelile. Este voinic, are trei kilograme 400, nu e nici mic, nici mare. Areo vre 52, 53 de centimetri. Azar înseamnă mai multe. La noi aşa e, un singur nume cu 100 de semnificaţii. Cred că şi Alexandru îl va chema. Azi îi zicem. (…) Mama e bine, da, aşteaptă sarcina a treia. Aici o să dorm, în rezervă”, a spus Nadir în cadrul unei emisiuni TV. (CITEȘTE ȘI: SE ÎNSOARĂ NADIR? ”PROBABIL CĂ ORICE FEMEIE ÎȘI DOREȘTE, TOATE SE VISEAZĂ ÎN ROCHII DE MIREASĂ”)

Dis-de-dimineață, Nadir a plecat împreună cu iubita lui la spital. Georgiana va aduce pe lume un băiețel, iar părinții deja au ales un nume pentru cel de-al doilea copil al lor. Ei bine, comoara lor se va numi Azur! Nadir a publicat pe contul său de Instagram un video de pe holurile spitalului, așteptând cu nerăbdare să-și strângă la piept băiețelul.

„Hai, băiatu’, hai băiatu’, haide că nu mai am răbdare. Vine Azaru’!”, spune Nadir în timp ce se plimbă pe holul maternităţii.

Nadir a devenit prima oară tătic în 2016

Cântărețul a devenit pentru prima dată tată în anul 2016, când a venit pe lume micuța Eveline. Nadir și Georgiana și-au dorit foarte mult și un băiețel, iar acum se pare că dorința le-a fost ascultată, iar astăzi va veni pe lume și băiețelul celor doi. (VEZI ȘI: VIDEO / NADIR ŞI-A DAT BARBA JOS! CUM ARATĂ ARTISTUL CU NOUL LOOK: ARE MUSTAŢĂ ŞI BARBĂ ÎN STIL MUSCĂ)