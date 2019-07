Primele imagini cu ”Andrelele” reunite!

Veste senzațională în industria muzicală românească! La aproape 20 de ani de când trupa ”André” s-a destrămat, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au decis să cânte din nou împreună. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul senzaționale cu cele două artiste după ce au decis să relanseze legendara trupă.(CITEȘTE ȘI: FOTOMODELA DIN PAȘCANI SE MĂRITĂ CU UN CUNOSCUT FOTBALIST DIN ITALIA!)

Andreea Bălan şi Andreea Antonescu au bucurat inimile fanilor odată cu marea vestea că trupa Andre s-a reunit. Generaţii întregi au crescut pe muzica lor, iar acum bucuria a prins din nou aripi. Recent, cele două artiste au făcut marele anunț conform căruia legendara trupa ”André” se pregătește pentru un nou ”bum” în industria muzicală românească.(NU RATA, AICI: A ÎNCEPUT ”NEBUNIA” NEVERSEA! AVEM SUPER-IMAGINI DIN PRIMA ZI A FESTIVALULUI)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a reușit să obțină primele poze cu celebrele artiste după ce au anunțat reunirea trupei ”André”. Andreea Antonescu și Andreea Bălan au fost suprinse în momentul în care părăseau sala în care au repetat intens dansurile cu care au făcut furori în anii de glorie.

Îmbrăcate lejer și vizibil extenuate cele două artsite au părăsit împreună sala de repetiții, urmate îndeaprope de câțiva mebrii ai stafului, dar și câteva dansatoare. După ce au schimbat câteva cuvinte, cele două artiste s-au despărțit și s-au îndreptat spre mașinile de lux ce le asteptau în apropiere. De precizat este faptul că, printre cei implicați în noul proiect ”André” se numără și Petrișor Ruge, partenerul de dans al Andreei Bălan.(NU RATA, AICI: EX-LOGODNICA LUI PASTRAMĂ E DEVASTATĂ DUPĂ CE PĂRĂSIT-O ȘI MUSCULOSUL DIN BRĂILA! IMAGINI DE ULTIMĂ ORĂ CU RALUCA PODEA)

Andreea Antonescu, primele declarații despre reunirea trupei Andre

Andreea Antonescu a vorbit prima dată despre reunirea trupei André într-un articol postat pe blogul său oficial, pe care l-a numit: “ANDRÉ capitolul II”. La început, cântăreața a rememorat anumite experiențe trăite în copilărie și a subliniat că, după aproape 20 de ani de la destrămarea formației, ea și Andreea Bălan s-au maturizat și au decis să cânte din nou împreună.(NU RATA, AICI: ”MĂCELARUL” DE LA FĂGET L-A MUTILAT PE CLIENTUL UNUI BAR FIINDCĂ CERUSE DE BĂUT. AVEM DETALII ȘOCANTE!)

“Am râs, am plâns, am dormit, am trăit cele mai mari emoții și am ajuns de la agonie la extaz alături de Andreea Bălan. Da, ne-am și certat, nu ne-am mai vorbit, n-am vrut să ne mai vedem sau auzi, dar viața ne-a adus de fiecare dată împreună, mai ales în situații de cumpănă, până am devenit o familie. Cu bune și cu rele, cu surle și trâmbițe, ni s-a dovedit de prea multe ori că noi două avem o legătură aparte. Prea multe coincidențe și mult prea multe situații ne-au adus mereu una lângă cealaltă, până am realizat că nimic nu e întâmplător și ne-am supus”, a scris Andreea Antonescu pe blogul ei.

Carismatica Andreea Antonescu a dezvăluit și cum au decurs întâlnirile, discuțiile cu Andreea Bălan… și, potrivit mărturisirilor sale, momentele de tristețe și lacrimile s-au numărat printre zâmbete. Și asta pentru că tatăl ei, cel care a contribuit la înființarea formației nu mai este printre noi.(NU RATA, AICI: GINERELE TEMUTULUI ULTRAS MUSTAȚĂ (FOST ȘEF AL GALERIEI STELEI) E ACUZAT CĂ ȘI-A ÎNJUNGHIAT UN RIVAL!)

“Această revenire înseamnă să retrăiesc cei mai frumoși ani din viață. Au fost anii cei mai intenși, iar faptul că sunt din nou alături de Andreea Bălan sub umbrela Andre, stârnește emoții greu de explicat în cuvinte. Nu ascund că multe dintre întâlnirile noastre din ultimele săptămâni au însemnat și lacrimi de fericire, pentru că da… André a fost și proiectul tatălui meu, care sunt convinsă că ne veghează, zâmbește și ne susține de acolo de sus! André este despre noi, André este pentru voi, Să înceapă André, capitolul II!”, și-a încheiat Andreea Antonescu șirul declarațiilor.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)