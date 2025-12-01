Acasă » Știri » Primele imagini cu gemenele Indiggo după ce au fost arestate! Cu greu le mai recunoști

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 08:19
Gemenele Indiggo au fost arestate în SUA, fiind puse sub acuzare pentru mai multe fapte grave, printre care tâlhărie și furt. Cele două s-au mutat peste Ocean de peste 17 ani, unde au încercat să devină cunoscute în industria muzicală. Acum au 41 de ani recent au fost arestate. Cum arată cele două în custodia poliției!

Cunoscute în România pentru participarea la Selecția Națională Eurovision 2006 cu piesa „Be My Boyfriend”, Gabriela și Mihaela Modorcea și-au construit ulterior viața în Statele Unite, unde locuiesc de aproape două decenii. Deși au plecat din țară dezamăgite că nu reușeau să-și consolideze o carieră artistică, au continuat să cânte și să își caute oportunități în străinătate, întâi în Germania, apoi în America.

Cele două surori, cândva o prezență constantă în showbiz cu trupa INDIGGO și participante la „America’s Got Talent”, au revenit recent în atenția publică, însă într-un context cu totul nefericit.

Gabriela și Mihaela Modorcea se află în prezent în custodia poliției din Miami-Dade County, iar acuzațiile care le sunt aduse sunt dintre cele mai serioase. În cazul Gabrielei, autoritățile indică un incident de natură violentă, care ar fi avut ca victimă o persoană de peste 65 de ani, fapt considerat extrem de grav în legislația statului Florida. Dosarul este încadrat ca violență domestică, ceea ce sugerează că victima avea o legătură apropiată cu aceasta. Gabriela rămâne în arest până la prezentarea în fața unui judecător.

Situația Mihaelei este la fel de delicată, aceasta fiind acuzată de furt, tâlhărie și utilizarea unei identități false. Nici pentru ea nu a fost stabilită o cauțiune, astfel că va rămâne în detenție până când instanța va decide următorii pași. Au apărut imagini cu ele din arestul poliției. Gemenele arată diferit față de cum erau cunoscute de publicul din România.

Incidentul vine în contrast puternic cu imaginea pe care gemenele o promovau recent în mediul online, unde apăreau în ipostaze religioase, transmițând mesaje spirituale și realizând momente muzicale în spații publice.

