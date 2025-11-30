Primele imagini cu Moșteanu, după demisie. Din minister, direct la hidratare în separeu

Zile negre pentru fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat acum două zile pe fondul scandalului legat de studiile tânărului politician. Dar marea lui calitate e că-și revine rapid. Gen atât de rapid că după 24 de ore de la demisie CANCAN.RO îl reperează la Zitrone mai rapid decât a reperat Armata dronele rusești. Care sunt primele reacții ale lui Moșteanu după demisie? Urmează poze relevante.

E bine că soția e alături de el. Îl îmbrățișează, îl sprijină. E foarte bine, iată cât tact poate avea o femeie cu un luptător învins de propriile sale metehne. Ar merita o decorație că se afișează cu Moșteanu după acest imens scandal.

De altfel, ea a fost parteneră în firma lor de publicitate și foarte probabil este mai abilitată decât Moșteanu să conducă Ministerul Apărării Naționale. Practic, orice alt român cu licență luată pe bune și cât de cât în temă cu ce se întâmplă pe aici prin Europa de Est ar fi mai abilitat decât Moșteanu, cu diploma lui dubioasă la Bioterra și cu modul absolut halucinant în care s-a comportat ca ministru. Adică? Păi, și-a băut cafeaua în timp ce se intona imnul. În Parlament! (GÂNDUL.RO A AVUT IMAGINI ÎN PREMIERĂ)

Imediat ce intră în Zitrone, figura lui Ionuț Moșteanu pe fundalul unei table de șah ne face să ne întrebăm cum a ajuns acest pion să joace rolul unei piese mult mai importante, într-un context internațional extrem de periculos. În timp ce auzim de peste tot că “Rușii sunt aici”, el e la șpriț. Dar e la separeu, asta schimbă totul.

Acum că au dispărut responsabilitățile de om de stat, probabil că Ionuț Moșteanu respiră ușurat. Nu mai trebuie să țină minte chestii obositoare, gen să nu-și bea cafeluța în timpul intonării Imnului Național, în Ședința Solemnă a Camerelor Reunite ale Parlamentului României.

Și acum să vorbim despre abilitățile lui militare. În primul rând că intră în Zitrone fără să verifice unde sunt ieșirile, unde sunt punctele vulnerabile ale localului, dacă nu cumva sunt ruși ascunși în toaletă. Dă dovadă de amatorism total 🤭🤭 O dronă rusească ar da Like cu ambele mâini la această scenă.

În al doilea rând, se hidratează cu niște apă minerală, în timp ce stocurile de rezervă pentru populație nu există, adăposturile antiaeriene sunt pline cu murături și nimeni nu știe cam pe unde ar trebui să se refugieze în caz că, doamne-ferește, sună o alarmă de bombardament în București. Dar e bine că Moșteanu știe exact ce să fac, chiar dacă nu mai e ministru.

Dar care au fost preocupările lui, din timpul mandatului? De exemplu, pe 17 Noiembrie zicea că a fost la concert Byron. Ăsta a fost Moșteanu ca ministru. Un om preocupat să scrie pe Facebook că a fost la un concert Byron. Ok, are și muzica importanța ei, dar mai multă importanță avea faptul că niște drone rusești au pătruns aproape 200 km în interiorul teritoriului României. Au trecut pe lângă Rafinăria Petromidia, în raza centralei nucleare de la Cernavodă, care produce 20% din energia țării. ”Meh”, zice Moșteanu. ”Hai să-i vedem pe băieții de la Byron”.

Gen Z ar zice: ”Dude, are you for real?”. La fel au zis și despre diploma de ”inginer diplomat” a lui Moșteanu, de la Bioterra, diplomă care ar face pe cei de la HR să ridice o sprânceană inclusiv când aplici pentru un post de paznic de farmacie.

Și după ce se termină șprițul pe care ar fi trebuit să-l bea românii că nu-l mai au ministru, Moșteanu se urcă într-un Bolt și pornește spre casă. Grijă mare, să nu fie vreun tanc rusesc pe traseu, că la ce mandat a avut n-ar fi exclus.

