Primii artişti care şi-au anunţat prezenţa la NEVERSEA

Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA, va fi una spectaculoasă, atât din punct de vedere al line-up-ului cât și al experiențelor pe care participanții le vor trăi în perimetrul festivalului. În perioada 4-7 iulie, pe cele 7 scene amplasate pe plaja NEVERSEA vor urca unii dintre cei mai buni artiști ai momentului.

G-Eazy, Jessie J, Afrojack, Lost Frequencies, Steve Aoki, Rudimental Dj, Jamie Jones, Tale of Us, Andy C, Wilkinson DJ Set, Flux Pavilion, Chinese Man și Subfocus DJ Set sunt primele nume din line-up-ul NEVERSEA și vor condimenta apusurile și răsăriturile participanților la cel mai așteptat eveniment de la malul Mării Negre.

Rapperul american, G-Eazy vine pentru prima dată în România, pe scena principală a festivalului NEVERSEA. Artistul a avut colaborări de succes cu Bebe Rexha, Britney Spears, dar și cu fosta lui iubită, Hasley, pentru hitul „Him & I".

Jessie J, pentru prima dată la NEVERSEA

Jessie J urcă pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA. Melodii ca și „Price Tag”, „Domino”, „Bang bang”, dar și multe alte hituri ale artistei vor răsuna în această vară pe scena principală a festivalului.

Afrojack, Lost Frequencies și Steve Aoki se reîntorc pe mainstage-ul festivalului și sunt nerăbdători să ajungă în fața fanilor din România. Răsăritul de soare la malul Mării Negre va fi acompaniat de cei trei artiști aflați în top 100 a celor mai buni dj din lume.

În vară ne întâlnim la scenele secundare cu Rudimental DJ, Jamie Jones, Tale of Us, Subfocus DJ Set, Andy C, Chinese Man, Flux Pavilion și Wilkinson DJ Set & MC Ad-Apt.

ABONAMENTE LA PREȚ SPECIAL PÂNĂ JOI, 14 FEBRUARIE, ORA 10.00!

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a treia ediție a festivalului NEVERSEA îl mai pot cumpăra la prețul special de 449 de lei plus taxe până joi, 14 februarie, la ora 10.00. După acest termen, prețul acestora va fi de 499 de lei plus taxe. Prețul final al abonamentelor pentru festivalul NEVERSEA, ediția 2019 va fi de 599 de lei plus taxe.

Festivalul NEVERSEA va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța.