Nota de 20.000€ a fost greu de plătit! Marea Prințesă antreprenoare a făcut „chetă” să achite masa la LOFT

De: Keva Iosif 24/11/2025 | 23:40
Peste 100 de nume influente din întreaga lume au aterizat weekend-ul acesta la București pentru un eveniment care a făcut orașul să vibreze pe ritm aristocratic: Castilia Heritage Gala, organizată de enigmatica Principesă Sophia Wolkonsky. Și dacă și tu, ca noi, habar nu aveai cine este, nu-ți face griji: nici Google-ul nu pare prea convins, iar unii dintre invitați s-au lăsat purtați de val fără să știe exact „cine e doamna” sau „cum o putem ajuta”. Așa că, iertați-ne, dar pentru câțiva momente a părut că participăm la o gală de binefacere. 

Printre invitații confirmați la gala organizată pe trei zile, ca-n povești, s-au numărat A.S.R. Prințul Omar bin Faisal al Iordaniei, E.S. Ambassador Alberto Rodriguez Goni al Uruguay, Zameer Kassam, absolvent al Harvard, un creator de bijuterii din New York și Claudia Tapardel, Președinte și fondator al Asociației de turism pentru femei WTTA, și fost membru al Parlamentului European.

Recepția exclusivistă era atât de jovială, încât unii invitați glumeau de parcă ar fi asistat la o prezentare informală de oportunități. Nimic ostentativ, doar acea eleganță a lumii bune, în care totul pare posibil și nimic nu era foarte clar.

Prințesa Sophia Wolkonsky știa sigur ce face însă. S-a întreținut cu toată lumea, dar era amuzant cum unii, pe la mese, invitați mai exact, s-au întrebat reciproc ”CINE ESTE PRINȚESA?”. Unii cu simț caritabil dezvoltat chiar au lansat ideea: ”CUM O AJUTĂM PE PRINȚESĂ??”, alții credeau că au venit pentru oportunități noi de business: ”Tu vrei să investești în business-ul prințesei?”, se întrebau. Răspunsurile rămâneau în aer și răsunau multe chicoteli de salon. Până când toată floarea cea vestită (și nu prea) s-a mutat în Loft! Au aterizat toți îmbrăcați cu hainele lor pompoase, de zici că se răsturnase caleașca regală în centrul Capitalei.

Odată intrați în club, s-au strâns ciorchine la câteva mese și s-au dezlănțuit!

Prințesa Sophia a fost iar în centrul atenției și aici. A lăsat etichetele și s-a dus cu valul când unul dintre invitații ei a luat-o pe sus și a dansat cu ea.

S-a cam încins treaba în club…

Finalul a venit însă cu un mic ”incident”: nota de plată de 20.000 €, greu de digerat chiar și pentru o prințesă europeană. Surpriză: Sophia a apelat la câțiva prieteni fideli, care au făcut „chetă” și au plătit cu mai multe carduri.

La plecare, toți invitații au primit sacoșică roșie, un goodie bag cu mici atenții, iar amintirea serii a rămas și cu glume despre cine a plătit ce.

Invitații prințesei au acoperit nota de 20.000 de euro, dar măcar n-au plecat cu mâna goală. Au primit… o sacoșică roșie

Cine este Principesa Sophia Wolkonsky

Prințesa Sophia Wolkonsky rămâne învăluită în mister. Deși se prezintă ca provenind dintr-o „familie aristocrată europeană” cu rădăcini românești, grecești, austriece și rusești, nu există informații oficiale despre familia regală din care face parte și nici organizatorii galei nu par să aibă date clare în acest sens (CANCAN.RO i-a întrebat de curiozitate).

Ea însăși spune cine este prin prisma activităților și realizărilor sale: exploratoare pasionată, educată în istoria artei și business internațional, antreprenoare de succes și fondatoare a platformei Castillia, menită să unească patrimoniul cultural cu tehnologia și experiențele exclusive.

CITEȘTE ȘI: Iubitul bulgar al Prințesei Ochelarilor vrea să le dea lecții bărbaților români! Așa arată o relație când el chiar știe ce face!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

