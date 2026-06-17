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Prințesa moștenitoare a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar. Anunțul făcut de Casa Regală

De: Irina Vlad 17/06/2026 | 21:44
Prințesa moștenitoare a Norvegiei a suferit un transplant pulmonar. Anunțul făcut de Casa Regală
Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a suferit un transplant pulmonar. sursă foto: Profimedia
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Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a suferit un transplant pulmonar reușit și va rămâne internată în spital timp de câteva săptămâni, pe măsură ce își începe recuperarea, au declarat miercuri medicii de la Spitalul Universitar din Oslo.

Soția prințului moștenitor Haakon Magnus, în vârstă de 52 de ani, moștenitor al tronului norvegian, a fost diagnosticată în 2018 cu fibroză pulmonară, o boală cronică care provoacă cicatrizarea plămânilor și reduce absorbția de oxigen. Spitalul a declarat că transplantul a fost până în prezent un succes, într-un comunicat furnizat de palat, fără a preciza însă data exactă la care a avut loc intervenția.

„La fel ca toți pacienții care au suferit recent un transplant, prințesa moștenitoare va rămâne în spital încă câteva săptămâni. Această perioadă va fi dedicată ajustării medicației, gestionării eventualelor complicații și începerii reabilitării fizice”, a declarat profesorul Are Holm de la Spitalul Universitar din Oslo.

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Operația are loc într-un moment dificil pentru familia regală. La începutul acestei săptămâni, fiul de 29 de ani al lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară, Marius Borg Hoiby, a fost condamnat pentru viol și violență domestică și a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare.

Pe 5 iunie, Spitalul Universitar din Oslo a anunțat că Mette-Marit a fost înscrisă pe lista de așteptare pentru un transplant pulmonar, în urma unei deteriorări bruște a stării sale de sănătate. La finalul anului trecut, prințul Haakon Magnos a observat că soția sa avea din ce în ce mai multe dificultăți în a respira.

După intervenție, prințul moștenitor și prințesa moștenitoare au mulțumit publicului pentru mesajele de susținere, adăugând că următoarea informare cu privire la starea ei de sănătate este așteptată abia după ce va fi externată.

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a suferit un transplant pulmonar/ sursă foto: Profimedia

În Norvegia se efectuează anual între 30 și 35 de transplanturi pulmonare, iar reprezentanții spitalului au subliniat că membrii familiei regale nu beneficiază de niciun tratament preferențial în ceea ce privește primirea de organe noi. Deși listele de așteptare sunt relativ scurte, trebuie îndeplinite criterii stricte pentru ca un transplant să aibă succes.

„Trebuie să aibă dimensiunea potrivită, trebuie să fie de grupa sanguină corectă și trebuie să ne asigurăm că recipientul nu are anticorpi împotriva tipului de țesut al organului. Este vorba despre a găsi organul potrivit pentru persoana potrivită. Aceasta înseamnă că trebuie să se alinieze mai mulți factori pentru a crește șansele de succes”, a declarat profesorul Aren Holm de la Spitalul Universitar din Oslo.

Mette-Marit avea 25 de ani, era mamă singură și provenea din rândul oamenilor de rând când l-a cunoscut pe Haakon la un festival de muzică în 1999 — începutul unei povești de dragoste regale improbabile, care a stârnit inițial controverse, dar care, în cele din urmă, a câștigat simpatia unei mari părți a publicului norvegian.

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