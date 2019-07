”Prințesica telenovelelor” din România a făcut furori pe o renumită plajă din Mamaia. Doinița Oancea a atras toate privirile, după ce a apărut în cel mai sexy costum de baie și s-a zbenguit singurică în mare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile de-a dreptul incendiare. (CITEȘTE ȘI: ANNA ”MANECHINA” A RĂMAS DOAR ÎN CHILOȚEI ÎN HERĂSTRĂU! S-A SCHIMBAT DE ROCHIȚĂ, DAR N-A OBSERVAT CĂ E FILMATĂ…)

Zilele trecute, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe îndrăgita actriță de telenovele Doinița Oancea pe una dintre cele mai renumite plaje din stațiunea-etalon a litoralului românesc, unde a ales să se relaxeze.

Recital de senzualitate

Într-un costum de baie extrem de sexy, care îi punea în valoare fizicul răvășitor, Doinița Oancea a atras toate privirile din prima clipă în care a pășit pe nisipul fierbinte. După ce și-a lăsat trupul mângâiat de soare, actrița a decis să se răcorească în valuri. Așa că, foarte hotărâtă, bruneta s-a îndreptat direct către mare și s-a bălăcit preț de câteva minute.

La ieșirea din apă, "Prințesica telenovelor" a oferit un adevărat recital de senzualitate. Cu trupul ud și cu un mers elegant, Doinița Oancea s-a îndreptat către șezlong. Momentul a fost savurat pe îndelete de reprezentanții sexului tare, care nu și-au putut lua ochii de la formele "de revistă" ale actriței. La 36 de ani, Doinița Oancea se mândrește cu o siluetă de invidiat.

Cine este Doinița Oancea

Doinița Oancea s-a născut pe 15 februarie 1983 în București. Ea a devenit cunoscută pentru rolurile pe care le-a avut în diverse telenovele româneşti. În viaţa personală, Doiniţa Oancea s-a iubit cu Ionuţ Ghenu, managerul Lorei şi actualul iubit al artistei. De-a lungul timpului, s-a tot vehiculat că între ea și Augustin Viziru ar fi mai mult decât o relație de prietenie, însă, în realitate, nu ar fi nimic adevărat.

“Viața mea sentimentală s-a echilibrat!”

Formează un cuplu cu Adrian Călin din 2016. “Viața mea sentimentală s-a echilibrat de multă vreme, doar că nu am vrut să fac eu public absolut nimic și chiar dacă există o poză, două, trei sau vor exista chiar și mai multe, detalii nu o să dau foarte multe pentru că cred că poveștile personale trebuie să rămână cât se poate de personale. Eu să știi că sunt fericită. Fericirea vine din lucruri foarte mici. Fericită eram și acum un an, doar că nu știa publicul că am eu neapărat un iubit”, mărturisea Doinița Oancea în august 2018.

