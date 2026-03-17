Prințul William, omagiu emoționant adus Prințesei Diana de Ziua Mamei. Imaginea nu a mai fost văzută până în prezent

De: Daniel Matei 17/03/2026 | 18:00
Sursa foto: Profimedia

Prințul William i-a adus un omagiu emoționant regretatei sale mame, Prințesa Diana, cu ocazia Zilei Mamei în Regatul Unit. Prințul de Wales a postat pe rețelele de socializare o fotografie inedită din colecția privată a familiei.

Imaginea a atras rapid atenția, fanii Familiei Regale reflectând asupra influenței Dianei și a legăturii pe care aceasta a avut-o cu fiii ei, scrie Yahoo.

Prințul William a postat o fotografie pe Instagram, însoțită de un scurt mesaj în memoria mamei sale. Imaginea îl înfățișează pe acesta alături de Princess Diana, în primii ani ai copilăriei. Omagiul a rezonat cu numeroși oameni care continuă să-și amintească de moștenirea lăsată de Diana.

În descrierea imaginii, William a scris că se gândește mama sa în fiecare zi. De asemenea, a recunoscut că Ziua Mamei poate fi emoționantă pentru persoanele care au pierdut pe cineva drag. Mesajul său s-a încheiat cu o călduroasă urare de Ziua Mamei pentru toți cei care marchează această sărbătoare.

Care este povestea imaginii postate de Prințul William

Fotografia a fost făcută în 1984 la Highgrove, casa familiei din Gloucestershire. Imaginea o înfățișează pe Prințesa Diana stând într-un câmp plin de flori sălbatice, în timp ce Prințul William, în vârstă de doi ani pe atunci, stă lângă ea. Atmosfera relaxantă evidențiază un moment liniștit între mamă și fiu.

Susținătorii familiei regale apreciază adesea aceste rare amintiri din istoria privată a familiei. Fotografii ca aceasta ajută la conturarea unei alte laturi a vieții regale. De asemenea, ele le amintesc oamenilor de relația strânsă a Dianei cu copiii ei, mai scrie sursa citată.

Prințesa Diana a murit în 1997, în urma unui accident de mașină care a avut loc la Paris. Avea 36 de ani la acea vreme, iar fiii ei erau încă adolescenți. Prințul William avea 15 ani, în timp ce Prințul Harry avea doar 12 ani.

