Probleme pentru Marilu Dobrescu, după ce și-a pus silicoane: „Blestem această alegere”

Marilu Dobrescu a decis că este momentul unei schimbări, așa că a trecut pragul medicului estetician. Roșcata și-a dorit să își mărească bustul, s-a lăsat pe mâna specialistului, însă imediat după intervenție a regretat totul. Ce a făcut-o să se îndoiască de decizia luată?

Recent, Mariul Dobrescu și-a anunțat fanii din mediul online că a luat decizia de a apela la o operație de implant mamar. A simțit nevoia unei schimbări și nu a stat pe gânduri. Influencerița s-a operat în Australia, acolo unde locuiește alături de partenerul ei Tom. Însă, imediat după operație și-a anunțat fanii că regretă decizia.

Probleme pentru Marilu Dobrescu, după ce și-a pus silicoane

Așa cum spuneam, Marilu Dobrescu a decis că este vremea unei schimbări, așa că și-a pus silicoane. Intervenția a fost una reușit, însă recuperarea este una destul de anevoioasă pentru influenceriță. Se pare că durerile sunt atât de mari încât au făcut-o, pe moment, să regrete decizia.

Marilu le-a mărturisit urmăritorilor din mediul online că nu este un caz norocos și se recuperează greu. Are dureri mari și este aproape imobilizată la pat. De asemenea, medicamentele pe care le ia o facă să doarmă încontinuu, iar totul pare un coșmar pentru roșcată momentan.

Însă, deși acum trece prin chinuri grele, Marilu a mărturisit că parcă totul dispare atunci când se privește în oglindă și vede rezultatul. Influencerița este mândră de alegrea făcut și chiar mai mândră de rezultat.

„Toate bune cu operația, în weekend vine vlogul pe Youtube direct cu tot + zilele de recuperare. Am o recuperare super grea și dureroasă, dorm de la medicamente întruna, deci abia aștept să vă zic cum a fost experiența pentru mine, credeam că o să fie mai ușor. Nu am fost un caz norocos. Momentan blestem această alegere, având în vedere că nu pot să mă ridic singură în picioare sau să fac orice fără să simt că mi se rupe operația și că urmează să leșin lol, dar când mă uit în oglindă la rezultat parcă merită, abia aștept să vă arăt”, a povestit Marilu Dobrescu, în mediul online.

Nu e banc! Ce chirie colosală plătește Marilu Dobrescu în Australia pentru noua casă în care s-a mutat

Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!”

Foto: Instagram