Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant

Anul 2026 a venit la pachet cu o serie de scumpizi în toate domeniile, iar unele produse vor ajunge să fie un lux pentru români. Specialiștii au făcut anunțul care are șanse foarte mari să intre în vigoare peste 5 ani. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre RAM și SSD-uri, componentele esențiale în orice sistem informatic, care ar putea ajunge să fie un lux peste cinci ani. Potrivit situației recente, prețurile acestora ar putea exploda, influențate de AI (Inteligența Artificială).

Produsele care devin un lux

Unul dintre cei mai mari consumatori de RAM și SSD-uri este chiar industria AI, fapt ce duce la un număr de cerere tot mai mare, astfel ajungându-se la creșterea prețurilor.

„În viitor, nu este exclus ca RAM și SSD-urile să devină un lux, întrucât prețurile acestora sunt așteptate să explodeze.”

Acestea fiind spuse, utilizatorii ar trebui să își echipeze sistemele cu cât de multă memorie și spațiu de stocare pot, ca să nu ajungă să plătească dublu sau triplu peste câțiva ani.

Alte efecte ale Inteligenței Artificiale

Potrivit New York Post, cercetătorii britanici au descoperit că imaginile create de inteligența artificială au devenit atât de realiste încât pot păcăli chiar și ochiul antrenat. Studiul, publicat în revista Royal Society Open Science, ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul autenticității online.

Oamenii de știință au descoperit că, fără un antrenament special, majoritatea participanților la studiu nu puteau face diferența între fețe umane reale și cele generate de AI. Mai grav, în unele cazuri, fețele false au fost considerate mai „credibile” decât cele autentice.

Motivul? Tehnologia folosește așa-numitele rețele generative (GAN), capabile să creeze chipuri perfect proporționate, fără imperfecțiuni — uneori chiar prea perfecte pentru a părea reale (VEZI AICI MAI MULT).

