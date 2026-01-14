Acasă » Știri » Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant

Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant

De: Denisa Iordache 14/01/2026 | 11:43
Produsele care devin un lux în 2026. Prețurile au început să crească alarmant
Produsele care devin un lux în 2026

Anul 2026 a venit la pachet cu o serie de scumpizi în toate domeniile, iar unele produse vor ajunge să fie un lux pentru români. Specialiștii au făcut anunțul care are șanse foarte mari să intre în vigoare peste 5 ani. Toate detaliile în articol.

Este vorba despre RAM și SSD-uri, componentele esențiale în orice sistem informatic, care ar putea ajunge să fie un lux peste cinci ani. Potrivit situației recente, prețurile acestora ar putea exploda, influențate de AI (Inteligența Artificială).

Produsele care devin un lux

Unul dintre cei mai mari consumatori de RAM și SSD-uri este chiar industria AI, fapt ce duce la un număr de cerere tot mai mare, astfel ajungându-se la creșterea prețurilor.

„În viitor, nu este exclus ca RAM și SSD-urile să devină un lux, întrucât prețurile acestora sunt așteptate să explodeze.”

Acestea fiind spuse, utilizatorii ar trebui să își echipeze sistemele cu cât de multă memorie și spațiu de stocare pot, ca să nu ajungă să plătească dublu sau triplu peste câțiva ani.

RAM și SSD-uri
RAM și SSD-uri

Alte efecte ale Inteligenței Artificiale

Potrivit New York Post, cercetătorii britanici au descoperit că imaginile create de inteligența artificială au devenit atât de realiste încât pot păcăli chiar și ochiul antrenat. Studiul, publicat în revista Royal Society Open Science, ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul autenticității online.

Oamenii de știință au descoperit că, fără un antrenament special, majoritatea participanților la studiu nu puteau face diferența între fețe umane reale și cele generate de AI. Mai grav, în unele cazuri, fețele false au fost considerate mai „credibile” decât cele autentice.

Motivul? Tehnologia folosește așa-numitele rețele generative (GAN), capabile să creeze chipuri perfect proporționate, fără imperfecțiuni — uneori chiar prea perfecte pentru a părea reale (VEZI AICI MAI MULT).

Cât are de plătit impozit un gălățean cu dizabilități, care primește pensie 728 lei pe lună

Taxa de carbon 2026. Costurile unei construcții va crește semnificativ în România

Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea
Știri
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să…
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi"
Știri
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi"
„Nu suntem de vânzare". Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare". Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut"
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria"
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?"
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă:...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene"
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori" ai Rusiei
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul...
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…"
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Macheta battleship-ului „clasa Trump", dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
go4it.ro
Macheta battleship-ului „clasa Trump", dezvăluită! Ce a apărut pe navă?
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ...
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste ...
Cum a reacționat o tânără din Indonezia când a ținut în mână bani românești: „Sunt ca niste supereroi"
Cătălin Măruță a „comis-o" și în ultimul ceas! Emisiunea de adio de la Pro TV, „furată" ...
Cătălin Măruță a „comis-o" și în ultimul ceas! Emisiunea de adio de la Pro TV, „furată" de Mireasa de la Antena 1
Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul ...
Cu ce va fi înlocuită emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV. Ce va fi difuzat în intervalul orar 15-17, începând cu 7 februarie 2026
BANCUL ZILEI | Pastile pentru slăbit
BANCUL ZILEI | Pastile pentru slăbit
Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat" de Power Couple de la Antena 1
Des-ADIO? Desafio de la Pro TV, „spulberat" de Power Couple de la Antena 1
