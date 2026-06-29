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Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Un kilogram se vinde cu doar 206 lei

De: David Ioan 29/06/2026 | 17:40
Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL. Un kilogram se vinde cu doar 206 lei
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Începând de astăzi, LIDL pune în vânzare o nouă selecție de produse italiene premium sub brandul Italiamo, iar prețurile afișate în catalog atrag atenția prin accesibilitate.

De la brânzeturi maturate și mezeluri tradiționale până la uleiuri extravirgine, deserturi și produse de patiserie, gama acoperă o varietate de specialități care, până nu demult, erau greu de găsit în retailul obișnuit.

Produsul de lux ieftinit începând de astăzi în LIDL

Lista include Parmigiano Reggiano D.O.P. 250 g – 29,99 lei, Burrata 200 g – 15,99 lei, Mortadella cu fistic 1 kg – 24,99 lei, Guanciale 300 g – 23,99 lei, Prosciutto crudo maturat 100 g – 6,49 lei, Bresaola I.G.P. Valtellina 80 g – 16,49 lei, Sos de roșii cherry siciliene 330 g – 4,99 lei, Roșii deshidratate 100 g – 7,99 lei, Le Sfoglie – foițe dulci 225 g – 8,99 lei, Cafea boabe Espresso 1 kg – 64,99 lei, Desert cu aromă de ciocolată și frișcă – 11,99 lei, Fistic învelit în ciocolată cu lapte – 16,99 lei, Ulei de măsline extravirgin I.G.P. Sicilia 500 ml – 39,99 lei, Vin spumant Moscato 750 ml – 26,99 lei, Băuturi aperitiv rosso 6 × 100 ml – 9,99 lei.

Printre aceste produse, unul iese în evidență prin raportul dintre calitatea sa și prețul surprinzător de mic: Bresaola I.G.P. Valtellina, un mezel considerat de lux în gastronomia italiană, se vinde acum cu doar 16,49 lei pentru 80 de grame, adică aproximativ 206 lei kilogramul. Pentru un produs maturat tradițional, cu origine controlată și reputație internațională, prețul îl transformă într-o opțiune accesibilă pentru consumatorii români.

Un kilogram se vinde cu doar 206 lei

Bresaola este o carne de vită maturată, obținută din tăieturi fine, fără grăsime, condimentată cu sare și mirodenii naturale, apoi lăsată la maturat timp de două luni în camere cu temperatură controlată.

Originea sa este garantată prin certificarea IGP, care impune reguli stricte privind zona de producție și metoda de prelucrare. Produsul se remarcă prin textura fragedă, culoarea roșie intensă și profilul nutrițional excelent, fiind apreciat atât în bucătăria italiană, cât și în dietele moderne.

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