Acasă » Știri » Profesorul Mircea Beuran explică momentul în care constipația devine îngrijorătoare dar și cum ar trebui să o tratăm

Profesorul Mircea Beuran explică momentul în care constipația devine îngrijorătoare dar și cum ar trebui să o tratăm

De: Paul Hangerli 23/06/2026 | 05:40
Profesorul Mircea Beuran explică momentul în care constipația devine îngrijorătoare dar și cum ar trebui să o tratăm
Mircea Beuran explică românilor când apare cu adevărat constipația, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Constipația este una dintre cele mai frecvente probleme digestive cu care se confruntă românii, însă puțini știu când întârzierea tranzitului intestinal devine un motiv real de îngrijorare. Profesorul doctor Mircea Beuran, unul dintre cei mai apreciați chirurgi ai abdomenului din România, explică unde este limita dintre o simplă întârziere a tranzitului și constipația care necesită atenție, dar și ce metode simple pot ajuta organismul să își recapete ritmul normal.

Când putem vorbi, cu adevărat, despre constipație

Mulți oameni consideră că orice întârziere a scaunului reprezintă constipație, însă profesorul Mircea Beuran spune că definiția medicală este diferită.

Potrivit specialistului, organismul poate avea variații normale ale tranzitului intestinal, iar acestea nu trebuie confundate automat cu o problemă gravă.

„Constipație, definiția corectă a constipației înseamnă să nu ai scaun șapte zile, de la șapte zile în sus, până la șapte zile este o întârziere de tranzit. Din acel moment ar trebui să ne îngrijorăm”, explică profesorul Mircea Beuran.

Medicul atrage atenția că după depășirea acestui interval este important să fie identificată cauza și să nu fie ignorate simptomele persistente.

Fiecare organism își găsește propriul stimulent

Înainte de a recurge la tratamente medicamentoase, există numeroase metode naturale care pot ajuta la reluarea tranzitului intestinal.

Profesorul Beuran spune că nu există o soluție universală, iar fiecare persoană poate reacționa diferit la anumite alimente sau obiceiuri.

„Regula este să găsești ceva. Unii mănâncă două prune uscate, alții o linguriță de dulceață, altul e cafeaua, altul își face, să zicem așa, un melanj de iaurt cu niște fulgi de ovăz”, afirmă medicul.

Acesta subliniază că organismul răspunde diferit la diverși stimuli, iar observarea propriilor reacții poate fi cheia pentru reglarea tranzitului.

Rolul tărâțelor de grâu în stimularea digestiei

Profesorul Mircea Beuran amintește și o metodă folosită de școala japoneză de nutriție, bazată pe consumul de tărâțe de grâu.

Potrivit specialistului, acestea nu doar că aduc fibre importante organismului, ci contribuie și la stimularea activității intestinale prin conținutul bogat de vitamina B1.

„Avea școala japoneză, învăța oamenii să mănânce într-un bol de lapte, să pui două-trei linguri de tărâțe de grâu. Tărâța de grâu are și o cantitate foarte mare de vitamină B1, care, din complexul ăsta de vitamină B, el este un tonic pentru sistemul nervos.”

Medicul explică faptul că intestinul are o rețea complexă de terminații nervoase care răspund la stimulii alimentari.

„Masa aceasta mucoasă are în ea o rețea de nervișori care este stimulată la prezența aceasta și atunci mărește unda de evacuare”, precizează profesorul Beuran.

De ce este important programul meselor

Un alt aspect esențial pentru sănătatea digestivă este regularitatea alimentației.

Potrivit chirurgului, organismul funcționează cel mai bine atunci când mesele sunt luate la ore relativ constante, iar reflexele digestive sunt antrenate zilnic.

„Dacă tu ai ritmicitatea alimentelor, așa cum am zis, dimineață, prânz și seară, varianta optimă, actul reflex se formează”, spune profesorul Mircea Beuran.

În schimb, mesele neregulate și schimbările frecvente de program pot perturba funcționarea normală a sistemului digestiv.

„Orice dezordine este o provocare pentru organism să găsească o soluție”, avertizează medicul.

Ce recomandă specialistul

Mesajul profesorului Mircea Beuran este unul simplu: tranzitul intestinal trebuie urmărit, dar fără panică inutilă. O întârziere de câteva zile nu înseamnă automat constipație, însă depășirea pragului de șapte zile necesită atenție și, eventual, un consult medical.

În același timp, alimentația echilibrată, consumul de fibre, hidratarea și respectarea unui program regulat al meselor rămân cele mai importante măsuri pentru menținerea sănătății digestive și prevenirea episoadelor de constipație.

CITEȘTE ȘI: Ulcerul se agravează primăvara și toamna. Prof. Dr. Mircea Beuran explică semnele care nu trebuie ignorate

Medicul Mircea Beuran îi avertizează pe români: „Nu trebuie să ne ridicăm niciodată sătui de la masă”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prognoza meteo azi, 23 iunie 2026. Bucureștiul ajunge la 33 de grade, dar furtunile își fac apariția spre seară
Știri
Prognoza meteo azi, 23 iunie 2026. Bucureștiul ajunge la 33 de grade, dar furtunile își fac apariția spre…
Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta cu Callum Turner
Știri
Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta cu Callum Turner
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan
Gandul.ro
Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că...
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția...
Inteligența Artificială este la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne, avertizează serviciile de informații occidentale
Adevarul
Inteligența Artificială este la doar câteva luni distanță de a putea răsturna guverne,...
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
Digi24
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea...
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Parteneri
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au rămas muți când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Andreea Bănică a arătat tot! Ținuta care i-a pus în evidență formele apetisante! Fanii au...
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport.ro
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
Click.ro
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile...
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer
Digi 24
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham,...
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
go4it.ro
Creatură „dincolo de imaginație”, descoperită în chihlimbar
Care este cel mai periculos animal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este gata să-și asume funcția de premier după discuțiile cu Nicușor Dan
Gandul.ro
Sorin Grindeanu a părăsit sala de plen înainte de finalizarea votului. Anunță că PSD este...
Tags:
ULTIMA ORĂ
După imaginile de la mare, blonda lui Adrian Ilie dă cărțile pe față. Cine este, de fapt, bărbatul ...
După imaginile de la mare, blonda lui Adrian Ilie dă cărțile pe față. Cine este, de fapt, bărbatul cu care a fost surprinsă Luiza: „M-a ajutat să cobor scările”
Prognoza meteo azi, 23 iunie 2026. Bucureștiul ajunge la 33 de grade, dar furtunile își fac apariția ...
Prognoza meteo azi, 23 iunie 2026. Bucureștiul ajunge la 33 de grade, dar furtunile își fac apariția spre seară
Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta ...
Este Dua Lipa însărcinată? Adevărul din spatele zvonurilor care au explodat pe internet după nunta cu Callum Turner
Guvernul Veștea a picat după retragerea AUR. România intră într-o nouă rundă de negocieri
Guvernul Veștea a picat după retragerea AUR. România intră într-o nouă rundă de negocieri
Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți. Un șofer bulgar a murit după ce a intrat cu duba pe contrasens ...
Accident grav pe DN 56A, în Mehedinți. Un șofer bulgar a murit după ce a intrat cu duba pe contrasens și s-a izbit frontal de un TIR
Lionel Messi nu se oprește! Starul Argentinei a mai doborât un record la Cupa Mondială
Lionel Messi nu se oprește! Starul Argentinei a mai doborât un record la Cupa Mondială
Vezi toate știrile