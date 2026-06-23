Profesorul Mircea Beuran explică momentul în care constipația devine îngrijorătoare dar și cum ar trebui să o tratăm

Constipația este una dintre cele mai frecvente probleme digestive cu care se confruntă românii, însă puțini știu când întârzierea tranzitului intestinal devine un motiv real de îngrijorare. Profesorul doctor Mircea Beuran, unul dintre cei mai apreciați chirurgi ai abdomenului din România, explică unde este limita dintre o simplă întârziere a tranzitului și constipația care necesită atenție, dar și ce metode simple pot ajuta organismul să își recapete ritmul normal.

Când putem vorbi, cu adevărat, despre constipație

Mulți oameni consideră că orice întârziere a scaunului reprezintă constipație, însă profesorul Mircea Beuran spune că definiția medicală este diferită.

Potrivit specialistului, organismul poate avea variații normale ale tranzitului intestinal, iar acestea nu trebuie confundate automat cu o problemă gravă.

„Constipație, definiția corectă a constipației înseamnă să nu ai scaun șapte zile, de la șapte zile în sus, până la șapte zile este o întârziere de tranzit. Din acel moment ar trebui să ne îngrijorăm”, explică profesorul Mircea Beuran.

Medicul atrage atenția că după depășirea acestui interval este important să fie identificată cauza și să nu fie ignorate simptomele persistente.

Fiecare organism își găsește propriul stimulent

Înainte de a recurge la tratamente medicamentoase, există numeroase metode naturale care pot ajuta la reluarea tranzitului intestinal.

Profesorul Beuran spune că nu există o soluție universală, iar fiecare persoană poate reacționa diferit la anumite alimente sau obiceiuri.

„Regula este să găsești ceva. Unii mănâncă două prune uscate, alții o linguriță de dulceață, altul e cafeaua, altul își face, să zicem așa, un melanj de iaurt cu niște fulgi de ovăz”, afirmă medicul.

Acesta subliniază că organismul răspunde diferit la diverși stimuli, iar observarea propriilor reacții poate fi cheia pentru reglarea tranzitului.

Rolul tărâțelor de grâu în stimularea digestiei

Profesorul Mircea Beuran amintește și o metodă folosită de școala japoneză de nutriție, bazată pe consumul de tărâțe de grâu.

Potrivit specialistului, acestea nu doar că aduc fibre importante organismului, ci contribuie și la stimularea activității intestinale prin conținutul bogat de vitamina B1.

„Avea școala japoneză, învăța oamenii să mănânce într-un bol de lapte, să pui două-trei linguri de tărâțe de grâu. Tărâța de grâu are și o cantitate foarte mare de vitamină B1, care, din complexul ăsta de vitamină B, el este un tonic pentru sistemul nervos.”

Medicul explică faptul că intestinul are o rețea complexă de terminații nervoase care răspund la stimulii alimentari.

„Masa aceasta mucoasă are în ea o rețea de nervișori care este stimulată la prezența aceasta și atunci mărește unda de evacuare”, precizează profesorul Beuran.

De ce este important programul meselor

Un alt aspect esențial pentru sănătatea digestivă este regularitatea alimentației.

Potrivit chirurgului, organismul funcționează cel mai bine atunci când mesele sunt luate la ore relativ constante, iar reflexele digestive sunt antrenate zilnic.

„Dacă tu ai ritmicitatea alimentelor, așa cum am zis, dimineață, prânz și seară, varianta optimă, actul reflex se formează”, spune profesorul Mircea Beuran.

În schimb, mesele neregulate și schimbările frecvente de program pot perturba funcționarea normală a sistemului digestiv.

„Orice dezordine este o provocare pentru organism să găsească o soluție”, avertizează medicul.

Ce recomandă specialistul

Mesajul profesorului Mircea Beuran este unul simplu: tranzitul intestinal trebuie urmărit, dar fără panică inutilă. O întârziere de câteva zile nu înseamnă automat constipație, însă depășirea pragului de șapte zile necesită atenție și, eventual, un consult medical.

În același timp, alimentația echilibrată, consumul de fibre, hidratarea și respectarea unui program regulat al meselor rămân cele mai importante măsuri pentru menținerea sănătății digestive și prevenirea episoadelor de constipație.

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