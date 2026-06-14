Prognoza meteo azi, 14 iunie 2026. România va fi „pârjolită” la 32 de grade Celsius, dar nu scapă de vijelii, grindină și descărcări electrice

Prognoza meteo azi, 14 iunie 2026. Ziua de duminică va fi una călduroasă, după o noapte cu temperatura minimă de 7 grade în estul Transilvaniei și 17 grade pe litoral. Temperatura maximă a zilei va fi de 32 de grade în România, dar nu vom scăpa de furtuni însoțite de tunete și fulgere, potrivit meteorologilor ANM.

Vremea de azi în România

Vremea se va încălzi și va fi instabilă în majoritatea țării. Vor fi, pe timp de zi, înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în nord, centru, nord-est, precum și în zonele de munte și izolat în rest. Ploile vor fi prezente pe timpul nopții în Banat, sudul Crișanei și Transilvania și local în Oltenia și Muntenia.

În a doua parte a zilei, ploile vor avea caracter torențial. Cantitățile de apă vor atinge 15-25 l/mp, iar vântul va sufla slab și moderat. Rafalele se vor intensifica nord-vest și centru, cu viteze de 45-60 km/h) și la munte cu viteze de 70-90 km/h. În sud și sud-vest sunt posibile vijelii, grindină izolat și ceață în zone restrânse.

Temperaturile maxime ale zilei se vor situa între 21 și 32 de grade Celsius, în timp ce minimele vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade Celsius.

Vremea de azi în București

Vremea se va încălzi în Capitală duminică, 14 iunie. Cerul va fi variabil, dar noaptea nu scăpăm de înnorări. Vor fi averse slabe și vânt moderat, cu rafale de 40-50 km/h. Temperatura maximă a zilei va fi de 30-31 de grade Celsius, iar minima nopții va fi de 15-17 grade Celsius.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca : ploaia se va intensifica și sunt așteptate precipitații de 4 mm. Vântul va sufla cu 23 km/h. Temperatura maximă va fi de 23 de grade și cea minimă de 11 grade Celsius.

: ploaia se va intensifica și sunt așteptate precipitații de 4 mm. Vântul va sufla cu 23 km/h. Temperatura maximă va fi de 23 de grade și cea minimă de 11 grade Celsius. Timișoara : temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 20 km/h.

: temperatura maximă a zilei va fi de 28 de grade Celsius, în timp ce minima va coborî până la 14 grade Celsius. Vântul va sufla cu 20 km/h. Iași : sunt posibile ploi pe alocuri și rafale de vânt de 18 km/h. Maxima zilei va fi de 25 de grade și minima de 12 grade Celsius.

: sunt posibile ploi pe alocuri și rafale de vânt de 18 km/h. Maxima zilei va fi de 25 de grade și minima de 12 grade Celsius. Craiova : cerul va fi însorit și vântul va sufla cu 14 km/h. Temperatura maximă va atinge 29 de grade Celsius și minima va atinge 13 grade Celsius.

: cerul va fi însorit și vântul va sufla cu 14 km/h. Temperatura maximă va atinge 29 de grade Celsius și minima va atinge 13 grade Celsius. Constanța : cerul va fi parțial înnorat, cu rafale de vânt ce vor atinge 20 km/h. Termometrele vor arăta 25 de grade pe timpul zilei și 16 în timpul nopții.

: cerul va fi parțial înnorat, cu rafale de vânt ce vor atinge 20 km/h. Termometrele vor arăta 25 de grade pe timpul zilei și 16 în timpul nopții. Brașov: vor fi posibile ploi pe alocuri și vântul va sufla cu 15 km/h. Temperatura maximă va fi de 21 de grade, în timp ce minima va coborî până la 9 grade Celsius, potrivit vremearomania.com.

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